Le journal de 7h : la collégienne qui a incendié sa camarade aurait été harcelée

publié le 26/05/2017 à 08:11

Le collège Le Semnoz est toujours en émoi ce vendredi 26 mai, alors que l'état de santé de la jeune fille aspergée par du produit inflammable dans la cour de récréation, est jugé "grave et préoccupant". La jeune victime est toujours hospitalisée au service des grands brûlés de Lyon et a été placée sous coma artificiel. Mercredi 24 mai, une de ses camarades de classe l'avait aspergé de liquide inflammable avant de mettre feu à ses vêtements. L'auteur de l'agression est actuellement en garde à vue, après avoir tenté de prendre la fuite.



Interrogée par RTL, sa sœur affirme que le conflit entre les deux collégiennes durait depuis longtemps. "Ma sœur s'est fait frapper par cette fille dans l'enceinte du collège. Ma sœur a été humiliée et elle a été chez le médecin", affirme-t-elle. Les deux jeunes filles avaient d'ailleurs été convoquées avec leurs familles respectives, pour évoquer le contentieux. "Personne ne s'occupait de rien et je pense qu'elle a pété un plomb", justifie la sœur de l'auteur des faits. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place depuis mercredi 24 mai.

À écouter également dans ce journal

- Le ministre de la Cohésion des territoires Richard Ferrand est mis en cause pour un possible conflit d'intérêts immobilier et pour l'emploi de son fils comme assistant parlementaire pendant plusieurs mois.

- Législatives 2017 : La République En Marche est en tête avec 28% d'intention de vote selon un sondage OpinionWay pour les Échos. Les Républicains récolteraient quant à eux 20% et le Front national 19%.



- Emmanuel Macron est attendu ce vendredi 26 mai au sommet du G7 à Taormine en Sicile.



- Attentat de Manchester : le jeune terroriste de 22 ans a grandi dans un environnement familial djihadiste et aurait agi par vengeance après le meurtre d'un ami. Son père et son frère ont été arrêtés en Libye.



- Rugby : la demi-finale du top 14 oppose La Rochelle et Toulon, ce vendredi 26 mai.



- Roland-Garros : le tableau final sera connu à midi ce vendredi 26 mai, lors du traditionnel tirage au sort, à Porte d'Auteuil à Paris.



- Des fans d'Harry Potter ont recréé l'école des sorciers de Poudlard, dans le petit village de Bourgougnague dans le Lot-et-Garonne.



- Selon Le Parisien, Michel Sardou va arrêter de chanter après une ultime tournée et un dernier album en octobre 2017. Il souhaite se consacrer exclusivement au théâtre.