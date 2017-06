publié le 13/06/2017 à 07:39

Des records de température ont été battus hier avec plus de 37 degrés dans le Vaucluse. La chaleur aurait fait trois morts dans l'Hérault, selon le Midi Libre. Toutes auraient été victimes du cocktail : chaleur, sport, déshydratation. La première victime était un touriste de passage. Après s'être longuement exposé au soleil, sous une chaleur de plomb, il avait décidé de plonger dans la rivière, dans une eau à 14 degrés seulement. Il a été victime d'hydrocution, quelques secondes après son plongeon.



Les deux autres victimes sont des sportifs. La première, une femme de 41 ans, a succombé à une hyperthermie et une déshydratation après un footing en plein soleil dans les vignes de l'arrière-pays biterrois. Enfin, un policier municipal de 39 ans est décédé après avoir couru en plein soleil, à midi.

Les autorités appellent à la prudence et recommandent d'éviter les efforts aux heures les plus chaudes et de s'hydrater en permanence.

À écouter également dans ce journal

- Benoît Hamon persiste et confirme son soutien à la candidate de la France insoumise face à Manuel Valls dans la 1ère circonscription de l'Essonne.



- Le candidat FN Éric Dillies, éliminé au premier tour dans la première circonscription du Nord, a affirmé qu'il voterait pour le candidat de La France insoumise au deuxième tour et invite ses électeurs à faire de même.



- L’opposant russe Alexei Navalny a été arrêté hier soir, tout comme 1.500 de ses partisans, lors d'une manifestation contre la corruption. L'opposant condamné à 30 jours de prison souhaite se présenter face à Vladimir Poutine à la présidentielle qui aura lieu l'année prochaine.



- "Je vous ai mis dans ce pétrin, je vais vous en sortir", a lancé Theresa May lors d'une réunion des Tories au Parlement. Fragilisée depuis les résultats des législatives anticipées, la Première ministre tente de reprendre la main et de sauver son poste.



- Le match amical France-Angleterre au Stade de France rendra hommage aux victimes des attentats à Londres et Manchester. Après les hymnes, Don't Look Back In Anger du groupe Oasis sera entonné dans le stade. Hugo Lloris sera bien titulaire malgré sa grosse gaffe lors du match contre la Suède, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde.



- Les dentistes entament leur deuxième jour de grève. Ils réclament une refonte totale du système de soin.



- Hermès inaugure un nouvel atelier de maroquinerie en Normandie.