Le journal de 7h : L' ETA a rendu près de 3,5 tonnes d'armes

Des bidons, des sacs, des armes de poing et d’épaule, des milliers de munitions, mais aussi des centaines de kilos d’explosifs, des détonateurs et des retardateurs...Entre 6.000 à 7.000 personnes ont participé samedi 8 avril à Bayonne à un rassemblement célébrant le désarmement de l'ETA. L'organisation séparatiste basque avait fourni la localisation de plusieurs caches d'armes par l'intermédiaire de citoyens de la société civile, dont José Bové qui était dans le cortège.Un peu plus tôt dans la journée, il avait accueilli les policiers sur le site d'une de ces caches d'armes.



Plus de 3 tonnes d'armes ont été récupérées. Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve a salué cette étape décisive vers la fin du terrorisme indépendantiste basque... La réaction a été beaucoup plus mitigée de l'autre côté des Pyrénées. Au total, l'ETA aura causé la mort de 829 personnes depuis 1959... 62 de ses militants ont également péri pour défendre leur cause.

À écouter également dans ce journal

- Stockholm : des milliers de Suédois se réunissent ce dimanche pour dire non au terrorisme après l'attentat de vendredi 7 avril. Le principal suspect était connu des services de police.

- Attaque en Syrie : Aux États-Unis, le Congrès souhaite encadrer l'action de Donald Trump en Syrie. Les Parlementaires américains souhaitent que Donald Trump sollicite sinon l'autorisation du moins l'avis des deux Chambres avant de s'impliquer plus largement dans un éventuel conflit.



- Marine Le Pen : En campagne présidentielle en Corse, Marine Le Pen a vu son meeting perturbé à Ajaccio samedi 8 avril. Plusieurs jeunes indépendantistes ont tenté de perturber la réunion avant d'être évacués.



- Pas-de-Calais : ce sont deux batailles méconnues de la Première Guerre mondiale...François Hollande rendra hommage aux soldats tombés à Arras et Vimy dans le Pas de Calais.Il accueillera le Prince Charles d'Angleterre, mais aussi le Premier ministre canadien Justin Trudeau.



- Football : En Ligue 1 Monaco poursuit sa marche en avant. L'ASM a conforté sa place de leader grâce à une victoire à Angers 1 à 0 sur un but de Radamel Falcao le colombien.



- Cyclisme : Tom Boonen disputera ce dimanche son dernier Paris-Roubaix après avoir remporté l'épreuve à 4 reprises.C'est un monument du cyclisme qui tire sa révérence et qui espère une dernière victoire pour être seul en tête du palmarès Nicolas Georgereau.