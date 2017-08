Le journal de 7h : L'Espagne sous le choc

publié le 18/08/2017 à 07:44

L'Espagne est à son tour la cible de l'État islamique. La Catalogne a été victime de deux attentats dans la nuit de jeudi 17 à vendredi 18 août. Une première attaque a eu lieu à Barcelone lorsqu'un chauffeur au volant d'une camionnette a fauché les passants des Ramblas, une des avenues les plus fréquentées de la ville catalane. Bilan : 13 morts et une centaine de blessés, de 18 nationalités différentes. L'attaque a été revendiquée par Daesh et l'assaillant, lui, a pris la fuite.



Puis, il était un peu plus de minuit, lorsqu'une voiture a foncé dans la foule à la station balnéaire de Cambrils, située à une centaine de kilomètres au sud de Barcelone. Cette nouvelle attaque a fait sept blessés et la police catalane a tué les cinq occupants de la voiture. Cette fois, les cinq assaillants sont tombés très vite sur les policiers catalans armés. Une fusillade a éclaté et les cinq terroristes ont été abattus. Ils portaient sur eux des gilets explosifs. Aucun doute pour les policiers : les attaques de Barcelone et de Cambrils sont liées.

On ignore encore si le chauffeur en fuite de l'attaque de Barcelone se trouvait parmi les cinq terroristes abattus à Cambrils. Une enquête a été ouverte, mais une information est déjà établie : les deux attentats de Barcelone et de Cambrils sont liés. La police a annoncé avoir arrêté deux hommes, un Espagnol et un Marocain. L'Espagne est en deuil national pour trois jours.

