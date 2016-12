Le journal de 7h : l’enquête sur l’attentat de Berlin patine

REPLAY - Le principal suspect de l’attaque au camion-bélier sur marché de Noël a été relâché mardi 20 décembre.

Près de 36 heures après l’attentat qui a fait au moins 12 morts et près de cinquante blessés à Berlin, la police allemande recherche toujours activement les auteurs de cette attaque au camion-bélier. Un temps soupçonné d’être le conducteur du camion, un demandeur d’asile pakistanais a finalement été libéré dans la soirée du 20 décembre.



Dans la cabine du poids lourd, les enquêteurs avaient découvert le corps d’un ressortissant polonais, abattu par balle. Après ces révélations, la police a annoncé qu'une personne "dangereuse" se trouvait probablement "dans la nature". Le chef du parquet fédéral allemand a cependant reconnu que la police allemande ignorait si le conducteur avait agi seul, ou s’il bénéficiait d'éventuelles complicités.

- Bernard Cazeneuve a de nouveau assuré que la France et l’Europe faisaient le maximum pour assurer la sécurité et la protection des Français. En attendant les avancées de l’enquête sur l’attaque de Berlin, les contrôles devraient être renforcés à la frontière franco-allemande.



- Cinq personnes sont décédées dans un terrible accident de la route impliquant une quarantaine en Vendée hier, très probablement été causé par un épais brouillard présent localement.



- L’Assemblée nationale devrait voter en faveur de l’alignement du régime de légitime défense des policiers sur celui des gendarmes aujourd’hui.



- Le bras de fer continue entre les chauffeurs VTC et la plateforme Uber. Les conducteurs devraient mener de nouvelles opérations coup de poing autour des aéroports d’Orly et de Roissy en fin de semaine.



- L'actrice Michèle Morgan, qui avait marqué le cinéma français de son visage angélique et de ses "beaux yeux bleus", est décédée ce mardi 20 décembre à l'âge de 96 ans.



- Les 20 équipes de Ligue 1 s’affrontent simultanément à 20h50 ce soir pour la 19e journée du championnat. Au moment de recevoir Lorient, les Parisiens sont sous pression pour ce dernier match avant la trêve alors qu’ils n’ont pas remporté de match en championnat depuis 3 rencontres, tandis que l’OGC Nice est assuré de passer les fêtes à la première place, devant l’AS Monaco.