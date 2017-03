publié le 20/03/2017 à 07:38

L'autopsie du corps de l'assaillant de l'aéroport d'Orly a permis d'en savoir un peu plus sur les circonstances de l'attaque. Selon les premiers résultats des analyses toxicologiques, Ziyed Ben Belgacem était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Ce qui vient confirmer le profil de grand buveur et de fumeur de joints du suspect, qui avait appelé son père dans un état surexcité avant son passage à l'acte samedi en début de matinée. Quelques grammes de cocaïne ont été découverts à son domicile au cours d'une perquisition.



Ziyed Ben Belgacem, un Français de 39 ans, braqueur multirécidiviste, avait été condamné en 2009 pour trafic de stupéfiants, signalé comme radicalisé en prison. Il s'est attaqué samedi 18 mars à une militaire de l'opération Sentinelle à l'aéroport d'Orly-Sud, se disant prêt à "mourir" au nom d'Allah, au terme d'une équipée violente et solitaire à travers la banlieue parisienne. L'individu avait été décrit par le procureur de la République de Paris François Molins, lors d'une conférence de presse samedi 18 mars, comme un "homme déterminé", un "individu extrêmement violent" et prêt à aller "jusqu'au bout". La piste terroriste n'est pas privilégiée.

À écouter également dans ce journal

- Le premier grand débat de la présidentielle a lieu ce lundi 20 mars. Tout est fait pour une confrontation des idées et des personnalités. Le décor est à la hauteur de l'événement, avec 400 spectateurs dans les gradins et des candidats en arc de cercle, une disposition inédite.

- Selon un sondage OpinionWay sur les Français et la vie politique, la défiance reste grande envers les élus et les candidats à la présidentielle, dont les propositions sont perçues comme des arguments de campagne. 46% des Français considèrent qu'aucun programme n'est crédible.



- D'après une information de RTL, un maraîcher de Soissons a décidé de porter plainte contre l'État espagnol. Cet agriculteur biologique dénonce les fraisiculteurs espagnols qui utilisent des pesticides interdits par l'Union européenne.



- C'est une première mondiale qui est actuellement à l'étude au CHU de Lille. Le professeur Didier Betbeder et son équipe travaillent sur un vaccin en spray nasal, beaucoup moins dangereux pour la santé et plus pratique. Les grands laboratoires pharmaceutiques lui font la cour.



- Le PSG a retrouvé le sourire au Parc des Princes en dominant Lyon (2-1) dimanche soir, grâce notamment à un très bon Javier Pastore. Monaco reste leader en Ligue 1 après son succès à Caen (0-3).