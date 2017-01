REPLAY - Météo France a placé 30 départements en vigilance orange à la neige et au verglas. Les conditions de circulation pourraient être perturbées.

Le journal de 7h : journée de grand froid sur la France, 30 départements en vigilance orange

Les conditions météorologiques sont toujours aussi difficiles ce samedi 7 janvier, avec des températures glaciales sur une bonne partie du territoire. Météo France a placé 30 départements français en vigilance orange à la neige et au verglas. L’est de la France est la région la plus touchée. La vigilance est de mise à partir de samedi et jusqu'à dimanche 8 janvier minuit. L'organisme météorologique indique ainsi "un épisode hivernal nécessitant une vigilance particulière" alors que les conditions de circulation pourraient être perturbées.



Le froid est aussi difficilement supportable à Marseille, où des pannes de chauffage ont été constatées dans plusieurs établissements des quartiers populaires. Les élèves, obligés de s’équiper de doudounes, doivent supporter des températures de 8-10 degrés dans les classes. Le chauffage avait été coupé pendant les vacances de Noël, mais la remise en route s’est révélée catastrophique.

- Un peu plus d’une semaine après sa libération et la grâce accordée par François Hollande, Jacqueline Sauvage, accusée du meurtre de son mari violent, s’estime "pas du tout coupable" et n’en revient "toujours pas" d’avoir quitté la prison, comme elle l’a indiqué sur France 2.



- François Hollande a présenté pour la dernière fois ses vœux aux forces armées vendredi. Le chef de l’État a annoncé une augmentation de 2% du budget de la défense. La question d'un effort accru avait occasionné en décembre une tribune remarquée du chef d'État-major des armées, le Général Pierre de Villiers.



- Les renseignements américains ont publié vendredi un rapport qui confirme l’ingérence russe dans la campagne présidentielle. L’élection de Donald Trump a été favorisée, mais le nouveau président minimise toujours le rôle de Vladimir Poutine.



- En ce week-end de Coupe de France, des premières surprises ont eu lieu vendredi soir avec les victoires des Herbiers et Avranches, clubs de National, face à des équipes de Ligue 2, respectivement face au Gazélec Ajaccio (4-3) et Laval (1-0).



- Quelques jours avant le début du Mondial à domicile, l’équipe de France de hand a débuté sa préparation avec une victoire étriquée (29-27) contre la Slovénie, grâce notamment aux 13 buts de Kentin Mahé.