Le journal de 7h : jeu de pistes pour demandeurs d'emploi

publié le 22/03/2017 à 07:45

La recherche d'un emploi est souvent particulièrement rébarbative, surtout quand elle ne débouche sur rien de concret. Dans les Côtes-d'Armor, à Dinan, le Pôle emploi local a décidé de transformer cette épreuve en une "chasse au trésor" plus agréable, utilisant, à la manière d'un "Pokemon Go", les dernières avancées technologiques en terme, notamment, de localisation.



Ce jeu de pistes digital était organisé mardi 21 mars et proposait d'emmener les chômeurs vers de nombreux hôtels et restaurants de la ville. L'objectif n'avait rien de révolutionnaire : rapprocher ceux qui offrent et ceux qui cherchent du travail. Une centaine d'offres étaient disponibles, en CDD ou en CDI, pour l'occasion pour des cuisiniers, des chefs de rang ou des serveurs, dans une cinquantaine d'établissements de Dinan.

"Les demandeurs d'emplois peuvent télécharger une carte et trouver tout de suite des informations sur les restaurants qui participent et les offres d'emplois disponibles", nous dit Laurent Hamon, du Pôle emploi de Dinan. Une opération qui a duré deux heures et qui a permis à au moins trois chômeurs de repartir avec un contrat en poche.

