Le journal de 7h : HSBC veut déplacer 1.000 emplois de Londres vers Paris

REPLAY - Conséquence du Brexit et de la sortie du marché unique annoncée par Theresa May.

> Le journal de 7h : HSBC confirme vouloir déplacer 1.000 emplois de Londres vers Paris Crédit Image : RTL Télécharger

par Jérôme Chapuis publié le 19/01/2017 à 07:36

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Depuis le forum de Davos, le directeur général de HSBC, Stuart Gulliver, a confirmé dans une interview à Bloomberg Television qu’avec la sortie du marché unique du Royaume-Uni, un millier d’emplois à Londres devraient être déplacés à Paris. Stuart Gulliver a expliqué que, parmi les divers départements de la banque au Royaume-Uni, c’est son activité d’investissement sur les marchés mondiaux qui serait touchée par la sortie du marché unique, confirmée mardi par la première ministre Theresa May.



Le patron de HSBC a détaillé : "Il y a ce que nous appelons l’activité de banque mondiale et de marché, et c’est celle pour laquelle j’ai dit publiquement, il y a un moment déjà, qu’il y aurait un millier d’emplois qui sont couverts par la législation européenne et qui, dans le cadre de l’accès au marché unique, devraient probablement aller en France dans notre cas."



"Good news", (bonne nouvelle) s’est réjouie devant la presse la maire de Paris, Anne Hidalgo, depuis Davos où elle se trouve également, ajoutant : "Nous avons beaucoup beaucoup de contacts de sociétés qui sont basées à Londres. Nous avons mis en place un guichet unique pour attirer des entreprises qui veulent être en Europe".

À écouter également dans ce journal

- Barack Obama a donné sa dernière conférence de presse hier aux États-Unis. "Tout va bien se passer", a-t-il promis. Vendredi, Donald Trump deviendra le 45e président américain.



- François Hollande prépare l'après Élysée. Selon le journal Le Parisien, le chef de l'État convoiterait la présidence du Conseil européen. Le mandat de Donald Tusk, nommé en décembre 2014, s'achève fin mai 2017.



- Le dernier débat avant le premier tour de la primaire de la gauche se tiendra ce soir. En meeting, les candidats ont lâché leurs derniers coups. Arnaud Montebourg s'en est violemment pris à Marine Le Pen. "Marine Le Pen se présente comme le parti du peuple, elle est par ses sources de financement et ses emprunts le parti de l'étranger ". "Elle a deux parrains : Trump et Poutine".



- 62% des lycéens sont pour l'abaissement du droit de vote à 16 ans, selon un sondage effectué dans 300 établissements, auprès de 57.356 lycéens.



- Le nombre de cambriolages en France est en hausse de 4%.



- Sauf surprise de dernière minute, Armel Le Cléac'h devrait remporter le Vendée Globe. Le skipper est attendu ce jeudi vers 18 heures aux Sables-d'Olonne.