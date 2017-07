Le journal de 7h : hommage à Simone Veil place de la République

publié le 01/07/2017 à 07:45

Un visage à la Une de tous les journaux ce matin, souvent dans une photo en noir et blanc. Une figure de la France s'est éteinte hier. Simone Veil aurait eu 90 ans le 13 juillet prochain. Sa vie aura épousé les tumultes et les combats du siècle précédent. Rescapée de la Shoah, elle a milité pour la paix et l'amitié franco-allemande. Elle a aussi défendu vigoureusement la cause des femmes avec la légalisation du droit à l'avortement. Plusieurs associations féministes avaient appelé à un rassemblement, hier soir, Place de la République. Certains participants sont venus avec des cintres, symbole des avortements clandestins avant la loi de 1975. Tous témoignaient d'un sentiment d'admiration et de gratitude.



La question de l'entrée de Simone Veil au Panthéon n'est pas à l'ordre du jour, mais dépendra de la volonté de la famille qui doit en discuter avec le gouvernement. Simone Veil faisait l'unanimité au-delà des clivages politiques. La pluie d'hommages qui lui ont été rendus depuis hier en est le parfait exemple. "Elle était la France" a dit l'ancien président Nicolas Sarkozy.

La cérémonie d'obsèques officielle aura lieu mercredi après-midi dans la Cour d'honneur des Invalides. À cette occasion, les drapeaux français seront parés d'un crêpe noir sur les bâtiments officiels et les drapeaux européens seront mis en berne sur tout le territoire.

- La quasi totalité du gouvernement est réunie en séminaire depuis hier soir à Nancy. Le rendez-vous est censé renforcer la cohésion gouvernementale et préparer les annonces de l'exécutif la semaine prochaine.



- Marine Le Pen a été mise en examen vendredi pour abus de confiance dans l'enquête sur les assistants parlementaires d'eurodéputés frontistes.



- Le groupe État islamique s'est totalement retiré de la ville d'Alep, mettant fin à une présence de quatre ans dans la province du nord de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des Droits de l'Homme.



- Aux États-Unis, un docteur a ouvert le feu hier dans un hôpital de New York, dans le quartier du Bronx, tuant un collègue et blessant six autres personnes, avant de retourner l'arme contre lui.



- Sursis pour GM&S. Le tribunal de commerce de Poitiers a placé l'équipementier a été placé en liquidation judiciaire, avec poursuite de l'activité jusqu'au 21 juillet.



- En ce 1er juillet, de nombreux changements réglementaires ou tarifaires entrent en vigueur. À partir d'aujourd'hui, le tarif du gaz baissera de 4,3% et la vignette Crit'Air devient obligatoire à Paris, Lyon, Villeurbanne et Grenoble.



- La journée est classée orange dans le sens des départs en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes par Bison Futé en ce premier week-end de juillet.



- Le Tour de France débute aujourd'hui à Düsseldorf, en Allemagne pour un contre-la-montre. Cette année, 22 équipes et 198 coureurs participent à la compétition.



- Les obsèques de Louis Nicollin, décédé jeudi d'un arrêt cardiaque, seront célébrées mardi à 10 heures à la Cathédrale Saint-Pierre de Montpellier.