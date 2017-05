publié le 09/05/2017 à 07:39

L'ambiance était tendue mardi soir à la Gare du Nord à Paris, bouclée par les forces de l'ordre pendant deux heures. Un important dispositif a été déployé par la police pour mener une opération antiterroriste et rechercher trois personnes dont le signalement avait été donné par un contrôleur. Aucune interpellation n'a eu lieu, mais les voyageurs ont vécu une expérience presque traumatisante.



La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) a fouillé un train en provenance de Valenciennes (Nord), dans lequel auraient pu se trouver les trois personnes recherchées. Pendant l'opération, les voyageurs ont été confinés dans les wagons, avant de recevoir l'ordre de sortir les mains en l'air, alors que leurs bagages, laissés dans le train, ont été fouillés à plusieurs reprises. Le retour à la normale a été constaté vers 1h50 du matin. Les trois suspects, recherchés depuis plusieurs jours par les services de renseignement, sont toujours en fuite.

- Le maire du Havre Édouard Philippe est pressenti pour être le Premier ministre d'Emmanuel Macron. "Ce serait une bonne nouvelle pour notre ville, pour la Normandie", s'enthousiasme une habitante. "Il a un destin d'homme d'État", a fait, savoir un proche du maire, qui se refuse à tout commentaire.

- Christian Estrosi a surpris tout le monde mardi en annonçant sa démission de son poste de président de la région PACA pour retrouver son fauteuil de maire de Nice. "Ma seule ambition, c'est de servir ma ville et ma Région, pas d'entrer au gouvernement", a-t-il assuré.



- La passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron aura lieu ce dimanche à 10h. Le futur ex-président a évoqué sa vie d'après : "Je serai un citoyen de France, attentif à la situation du pays. J'aurai aussi beaucoup d'émotions à donner à Emmanuel Macron la marche à suivre".



- Le destin d'Emmanuel Macron, plus jeune président de la Ve République, comporte beaucoup de similitudes avec celui de Valéry Giscard d'Estaing, lui aussi considéré comme moderne lors de son élection en 1974. Vu comme un "Kennedy réformateur", il avait promulgué la loi sur l'IVG, la majorité à 18 ans, mais les Français s'étaient lassés.



- Les fans français des Rolling Stones sont impatients. Le groupe fera son grand retour en France à l'occasion de deux concerts, programmés les 19 et 22 octobre prochains, à l'U-Arena, la toute nouvelle salle de spectacle à Nanterre. Ouverture de la billeterie le 17 mai.