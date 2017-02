REPLAY - Le candidat de la droite veut aller jusqu'au bout, mais des voix s'élèvent pour réclamer son retrait de la campagne présidentielle.

Les doutes ne sont pas levés autour de François Fillon, plus que jamais englué dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme Penelope. Le candidat de la droite à l'élection présidentielle maintient pourtant le cap. "Je serai candidat parce qu'on ne peut pas laisser une prise en otage d'un candidat dans ce que j'appelle un coup d'État institutionnel", a-t-il lancé mercredi soir à Paris. Mais l'union sacrée autour de François Fillon se lézarde.



Plusieurs parlementaires du parti Les Républicains émettent ainsi ouvertement l'hypothèse d'un retrait du candidat, qui ne peut plus, selon eux, tenir sa position dans la campagne présidentielle. Georges Fenech a jugé les résultats de la primaire caducs et appelé à un conseil extraordinaire. Pour ses propos, il a été sanctionné et privé d'investiture aux législatives, une mesure destinée à décourager les parlementaires rebelles. Le plan B, ce ne sera pas Alain Juppé, qui l'a assuré mercredi depuis Bordeaux.

- Marc Joulaud, un fidèle de François Fillon et actuel maire de Sablé-sur-Sarthe, a été entendu mercredi par le parquet financier dans le cadre de l'enquête. Les enfants de l'ancien Premier ministre vont aussi être auditionnés à propos de leurs missions auprès de leur père entre 2005 et 2007.



- Antoine Conte, joueur de Reims, avait agressé un jeune homme de 19 ans à la batte de baseball parce que ce dernier avait tenté de s'interposer dans une dispute avec la petite amie du footballeur. Liam Jean, hospitalisé 7 jours, livre son témoignage de l'agression et assure qu'il ne regrette rien.



- Quatre ans après le suicide de Marion Fraisse, collégienne victime de harcèlement scolaire, l'État a été jugé partiellement responsable. Avant la mort de cette élève de 4e, les parents avaient multiplié les alertes aux enseignants.



- Figeac Aero, entreprise basée dans le Lot et spécialisée dans la fabrication de pièces pour les avions, a signé le plus gros contrat de son histoire : 600 millions de dollars sur dix ans pour fournir des pièces destinées à Airbus et Boeing.



- Match renversant mercredi soir en 16e de finale de la Coupe de France avec le succès à l'arraché de Monaco face à Chambly, club de National (4-5, ap.). De son côté, le PSG a déroulé avec un net succès à Rennes (0-4), grâce notamment à un doublé de Julian Draxler.