Le journal de 7h : François Fillon dévoile son programme économique

et La rédaction numérique de RTL

publié le 13/03/2017 à 07:50

Comme Emmanuel Macron une dizaine de jours auparavant, François Fillon dévoile son programme économique dans le journal Les Échos ce lundi 13 mars. Alors que certains ténors Les Républicains avaient émis des réserves sur l’inspiration très libérale du programme du député de Paris au moment de la primaire, l’ancien Premier ministre a souhaité mettre l’accent sur les mesures favorables aux classes moyennes dans cette interview.



Il annonce ainsi sa volonté de redonner du pouvoir d’achat aux familles, avec un objectif de 700 euros supplémentaires par an pour un couple. Il souhaite également consacrer 2 milliards d’euros supplémentaires aux allocations familiales. François Fillon n’oublie pas les entreprises, loin s’en faut, en proposant un allègement de charges de 40 milliards d’euros. Pour financer toutes ces mesures, le vainqueur de la primaire de la droite et du centre propose un relèvement du taux supérieur de la TVA, ainsi que la suppression de 500.000 fonctionnaires.

Dans cet entretien aux Échos, François Fillon a également confirmé l'information du JDD sur les deux costumes achetés chez le tailleur Arnys qu’on lui a offert, pour une valeur de 13.000 euros. "Un ami m'a offert des costumes en février. Et alors ?", a rétorqué le candidat de la primaire de la droite et du centre.

À écouter également dans ce journal

- Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est fait menaçant après la décision du gouvernement néerlandais d'interdire l'atterrissage du vol du ministre turc des Affaires étrangères samedi aux Pays-Bas en vue d'un meeting sur le renforcement des pouvoirs présidentiels turcs.



- Le terroriste Ilich Ramírez Sánchez, plus connu comme Carlos, va comparaître pour l’attentat 15 septembre 1974 au Drugstore Publicis, boulevard Saint-Germain. Il est soupçonné d'avoir lancé la grenade qui avait causé la mort de 2 personnes dans cette galerie marchande parisienne.



- Sonia Imloul, anciennement responsable d'une cellule de déradicalisation basée à Aulnay-sous-Bois, est jugée lundi 13 mars pour détournement de fonds, blanchiment et travail dissimulé. Elle aurait détourné quelque 60.000 euros de subventions.



- Le Paris Saint-Germain renoue timidement avec le succès face à Lorient (1-2) en Ligue 1, quelques heures après le succès éclatant de l’OL face à Toulouse (4-0), dans une rencontre marquée par le but du néerlandais Memphis Depay.



- Le coureur colombien Sergio Henao a remporté le Paris-Nice hier, avec deux secondes d’avance sur Alberto Contador. Le cycliste espagnol avait déjà laissé filer la première place à quatre secondes lors de la précédente édition.