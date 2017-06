Le journal de 7h : enquête préliminaire ouverte contre une candidate REM

publié le 16/06/2017 à 07:33

Une enquête préliminaire sur des soupçons de travail dissimulé dans le cadre d'une activité d'astrologie a été ouverte contre Corinne Vignon, candidate La République En Marche en Haute-Garonne, a indiqué jeudi 15 juin le procureur de Toulouse. "Le procureur de la République (...) a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire confiée au service régional de police judiciaire (SRPJ) de Toulouse du chef de travail dissimulé, infraction susceptible d'avoir été commise entre 2012 et 2014 dans le cadre de l'exercice d'une activité dissimulée d'astrologie", a indiqué le parquet dans un communiqué.



L'enquête a été décidée à la suite d'une "saisine de la direction départementale des finances publiques", ajoute le texte, sans plus de précisions. "Je démens catégoriquement toutes les accusations qui sont portées contre moi", a réagi Mme Vignon sur France 3, reconnaissant des consultations d'astrologie mais niant avoir été rémunérée pour cela.

Soulignant que les accusations dont elle fait l'objet interviennent "bizarrement" trois jours avant le scrutin, la candidate d'En Marche ! a indiqué envisager une plainte pour "dénonciation calomnieuse".

À écouter également dans ce journal

- La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, réfléchit "à rendre obligatoire, pour une durée limitée, les onze vaccins destinés aux enfants". Actuellement, seuls les vaccins DTP (diphtérie, tétanos, polio) sont obligatoires.



- L'analyse graphologique des lettres de menaces et autres courriers anonymes qui foisonnent dans l'affaire Grégory est au cœur de l'enquête et implique la grand-tante, Jacqueline Jacob, et la grand-mère du garçon, Monique Villemin, selon le procureur général de Dijon Jean-Jacques Bosc.



- La République en Marche remporterait une très large majorité dimanche au second tour des élections législatives, selon un sondage Harris interactive-Indeed publié jeudi. La formation d'Emmanuel Macron remporterait entre 440 et 470 sièges sur les 577 que compte l'Assemblée nationale, Les Républicains alliés à l'UDI de 60 à 80 sièges, le Parti socialiste et ses alliés de 22 à 35, selon les projections de l'institut.



- NKM a passé la nuit à l'hôpital Cochin après avoir été agressée sur un marché du Ve arrondissement alors qu'elle faisait campagne pour les législatives, pour lesquelles elle est candidate dans la 2e circonscription de Paris.



- Dernières heures de campagne aux législatives à Marseille où Jean-Luc Mélenchon est en bonne posture face à la candidate REM, Corinne Versini.



- Donald Trump s'attaque à l'une des initiatives les plus emblématiques de Barack Obama : le rapprochement avec Cuba, entamé fin 2014 après plus d'un demi-siècle de tensions. Lors d'un discours, il devrait annoncer l'interdiction des transactions avec les entités contrôlées par l'armée cubaine, omniprésentes dans le secteur du tourisme, et une application plus stricte des restrictions sur les voyages vers l'île communiste.



- Le groupe État islamique a pris le contrôle de Tora Bora, dernière forteresse d'Oussama Ben Laden, dans l'est de l'Afghanistan. Le groupe terroriste a donc délogé de ces grottes Al-Qaida et les Talibans.