Le journal de 7h : Emmanuel Macron célèbre sa victoire dans la solennité

“Ce que nous avons fait, depuis tant et tant de mois, n’a ni précédent ni équivalent. Tout le monde nous disait que c’était impossible, mais ils ne connaissaient pas la France”, a lancé Emmanuel Macron devant ses milliers de sympathisants réunis sur l’esplanade du Louvre au soir du 7 mai. Le candidat de "En Marche !" venait alors de remporter le second tour de l’élection présidentielle avec 66,06% des voix selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur. Après un premier discours très sobre depuis son QG à 21h, le président élu a conservé sa solennité au moment de saluer ses partisans au Louvre.



Si le candidat de "En Marche !" a obtenu près des deux tiers des suffrages exprimés, le second de cette présidentielle a également été marqué par une très forte abstention et un record de votes blanc et nul. Au total, environ 3 millions de bulletins blancs sont estimés, contre 660 000 (1,78% des votants) au premier tour. Le taux d’abstention s’élevait quant à lui à 26% selon nos dernières informations.