Six personnes ont été jugées mercredi, soupçonnés d'avoir tenu une embuscade aux policiers à Aulnay-sous-Bois. Deux d'entre eux ont été condamnés à 6 mois de prison ferme.

Le tribunal correctionnelle de Bobigny a condamné deux jeunes hommes à 6 mois de prison ferme pour avoir tenu une embuscade contre des policiers à Aulnay-sous-Bois.Les trois autres jeunes ont quant à eux été condamnés à six mois de prison avec sursis, et le sixième prévenu, jugé plus tôt, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bobigny. Âgés de 18 à 23 ans, les six prévenus nient tous avoir participé à l'embuscade de la police et aucun n'évoque un rassemblement à l'encontre des forces de l'ordre.Depuis samedi, des échauffourées ont lieu tous les soirs à Aulnay-sous-Bois.



Des incidents qui surviennent après le viol présumé du jeune Théo, lors de son interpellation, le 2 février dernier. Le jeune homme de 22 ans est toujours hospitalisé pour de graves blessures et s'est vu prescrire 60 jours d'incapacité totale de travail. Les quatre policiers impliqués dans cette affaire ont été mis en examen pour violences volontaires en réunion et l'un d'eux l'a été pour viol. Il ont tous été suspendus.

À écouter dans ce journal

- François Fillon : c'est au tour de Marie et Charles Fillon d'être convoqués ce jeudi après-midi par les enquêteurs, à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) de Nanterre dans le cadre de l'affaire des emplois présumés fictifs.



- Attaque au Louvre : l' assaillant indique avoir agi sans ordre de l'Etat Islamique. Il a déclaré qu'il adhérait aux thèses de l'Etat islamique mais qu'il n'avait pas reçu d'instruction ni prêté allégeance au groupe.



- Le robot Pyrène : la nouvelle recrue du laboratoire d' analyse et d'architecture des systèmes du CNRS. Un robot d'un 1m75 qui peut porter 6 kilos à bout de bras. Les chercheurs souhaitent que cette révolution technologique profite à la société.



- Accueillir un détenu chez soi : à Nantes, l'association Etapes a crée ce concept et permet à des particuliers d'accueillir des détenus chez eux afin de faciliter leur réinsertion dans la société.



- Guide Michelin 2017 : 616 restaurants seront étoilés mais lesquels ? Au Palais Brongniart à Paris, plusieurs tables peuvent prétendre à la consécration. Le nouveau classement sera dévoilé ce jeudi vers 11 heures.



- Football :l'OL a battu Nancy 4-0 mercredi. Un stade à moitié vide et des banderoles hostiles, les joueurs Lyonnais ont évolué dans une ambiance particulière au parc OL.