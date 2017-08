Le journal de 7h : Dernier conseil des ministres avant les vacances

publié le 09/08/2017 à 08:00

Pendant qu'au Palais Bourbon, les parlementaires voteront la loi de moralisation, et qu'il faut une majorité absolue pour la faire adopter, c’est aussi, ce mercredi 9 août, le dernier conseil des ministres avant la pause estivale. Les membres du gouvernement vont s'accorder deux semaines de vacances. Une seule instruction leur a été donné : rester joignables et mobilisables en cas d'urgence.



Tous les ministres l'assurent, ils vont en profiter, prendre le soleil et passer du temps avec leur entourage, mais ne pas déconnecter. "On a la responsabilité d'être toujours en alerte par rapport à ce qui pourra se passer au niveau du gouvernement", confie la ministre des sports Laura Flessel qui se rendra dans le sud-ouest.

Nicole Belloubet, la Garde des Sceaux, ira, elle, dans le Var, mais aura toujours un œil sur son téléphone et une pensée pour ce qui l'attend à la rentrée. "Repos, vigilance et créativité, se fixe-t-elle. Car, l'année prochaine, il va nous en falloir pour faire évoluer notre système juridictionnel."

À écouter également dans ce journal

Pierre-Ambroise Bosse : Après une course exceptionnelle, il est la grande surprise des Mondiaux d'athlétisme de 2017. Ce Nantais de 25 ans est devenu le nouveau patron du 800 mètres mondial. "Je ressens énormément de fierté, ce n'est pas l'athlète qui est content, c'est l'homme. (...) Je ne suis pas le meilleur, j'ai juste gagné", a-t-il confié au micro de RTL.



Conseil constitutionnel : Michel Mercier jette l'éponge. Le sénateur du Rhône renonce à intégrer le Conseil constitutionnel, ne pouvant y "siéger avec la sérénité nécessaire" au regard de l'enquête en cours sur les emplois d'assistantes parlementaires confiés à ses filles.



"Le feu et la colère" : Donald Trump a mis en garde la Corée du Nord, d'une manière tonitruante et a promis "le feu et la colère", alors que les services secrets américains semblent avoir acquis la conviction que Pyongyang serait en mesure de miniaturiser des armes nucléaires.



Œufs contaminés au fipronil : Ces œufs des Pays-Bas et de Belgique contaminés par l'insecticide ont été importés par cinq entreprises françaises, selon des informations du ministère de l'Agriculture.