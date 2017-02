publié le 20/02/2017 à 07:58

Xavier Beulin et mort ce weekend à 58 ans. Il était président, depuis fin 2010, du premier syndical agricole de France, la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles), et aurait succombé à une crise cardiaque, dimanche 19 février.



L'agriculteur du Loiret était aussi président du groupe agroalimentaire Avril, et était rapidement entré dans le syndicalisme agricole, à l'âge de 17 ans, après la mort de son père, et alors qu'il avait repris la ferme familiale. "Il a donné au syndicalisme et aux filières agricoles leurs lettres de noblesse et un élan incomparable", a estimé la FNSEA dans un communiqué. Xavier Beulin prônait notamment une agriculture "productive libérée de toutes ses contraintes", tel qu'il l'expliquait dans un livre, Notre agriculture est en danger.

Avant son décès, Xavier Beulin était déjà malade et en 2016, au Salon de l'agriculture, le président de la FNSEA avait déjà dû s'absenter pour se rendre à l'hôpital.

À écouter également dans ce journal

- Amazon va créer 1.500 emplois en CDI en France d'ici la fin de l'année. Ils seront localisés dans la Somme et au siège français de l'entreprise, à Clichy (Hauts-de-Seine).





- Les écoliers de la zone C, qui regroupe Paris, Montpellier ou encore Toulouse, reprennent le chemin des salles de classe, ce lundi 20 février.



- Alors que l'affaire Théo se poursuit, un jugement doit être rendu ce lundi 20 février dans un dossier comparable, en Seine-Saint-Denis, où un jeune homme avait été blessé en 2015 par un policier municipal. Il demande la requalification des faits en viol



- En Irak, les forces gouvernementales ont lancé l'assaut sur l'ouest de Mossoul, dimanche 19 février.



- En Ligue 1, dimanche 19 février, le PSG a fait match nul (0-0) contre Toulouse au Parc des Princes. Les Parisiens restent à trois points de Monaco, leader, et voient Nice revenir à sa hauteur.