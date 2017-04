publié le 25/04/2017 à 07:30

Marine Le Pen est de retour sur le terrain. Deux jours seulement après le premier tour de l'élection présidentielle, la candidate frontiste reprend ses déplacements. Elle est à Rungis, en région parisienne, ce mardi matin. Bien que donnée perdante dans les sondages sur le second tour, elle affiche sa confiance. Lundi sur France 2, elle l'a encore répété : "Je vais gagner". Selon les résultats définitif du premier tour, la frontiste est arrivée trois points derrière Emmanuel Macron.



À Rungis, sur le marché, il est possible de sentir une certaine bienveillance de la part des professionnels du secteur. La candidate dit vouloir parler à "la France qui se lève tôt, la France qui se lève, la France qui travaille, et celle qui voudrait travailler et qui n'a pas la possibilité de travailler parce qu'aujourd'hui, on vit un chômage de masse", dit-elle. Dans son entourage, on dit que "Rungis, c'est notre plan anti-Macron", afin de se démarquer de l'image élitiste du candidat centriste.

Et Marine Le Pen, parmi les maraîchers et bouchers de Rungis, n'hésite pas à tacler son adversaire. "Dans ce domaine, il est pour la dérégulation totale, l'ouverture totale, or je crois que l'État doit poser des régulations", affirme Marine Le Pen. La candidate espère ainsi marquer des points dans le choc des images, en contraste avec la soirée à la Rotonde d'Emmanuel Macron, le soir du premier tour. Elle devrait d'ailleurs multiplier ce genre de déplacements : un par jour jusqu'au 7 mai. Pour cela, Marine Le Pen a d'ailleurs annoncé qu'elle se mettait en "congé" de la présidence du Front National, afin de se consacrer entièrement à la campagne qui vient sur ces 15 prochains jours.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle : François Hollande a annoncé lundi qu'il voterait Emmanuel Macron lors du second tour de l'élection présidentielle. "La présence de l'extrême droite fait courir un risque à notre pays", a déclaré le chef de l'État. Selon lui, Emmanuel Macron "est celui qui défend les valeurs qui permettent le rassemblement des Français dans cette période si particulière, si grave que connaît le monde et la France", a-t-il ajouté.



- Soutiens : dans une tribune publiée par le Monde dans son édition de mardi, quelque 160 députés du Parti socialiste appellent à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection afin de faire barrage au Front national et Marine Le Pen.



- Attentat des Champs-Élysées : l'hommage au policier Xavier Jugelé aura lieu ce mardi à 11 heures à la Préfecture de Paris. La cérémonie sera présidée par François Hollande, en présence de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'homme de 37 ans a été tué lors de l'attentat du 20 avril sur les Champs-Élysées. Le compagnon de la victime devrait également prendre la parole lors de la cérémonie.