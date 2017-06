publié le 17/06/2017 à 07:25

33 ans après la mort du petit Grégory, le mystère est-il en passe de s'éclaircir ? Ils n'ont rien avoué devant les policiers mais Marcel et Jacqueline Jacob ont néanmoins passé une première nuit en prison, du 16 au 17 juin. Ils ont été mis en détention provisoire après une mise en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort, celle du petit Grégory en 1984.



L'oncle et la tante de Jean-Marie Villemin ont nié être responsables de quoi que ce soit. Les enquêteurs ne sont pas de cet avis et s'appuient sur plusieurs indices. Trois éléments sont à mettre en parallèle. Jacqueline Jacob est confondue sur un courrier anonyme. Le couple n'a jamais d'alibi à chaque fois qu'un coup de fil anonyme du corbeau est passé. Et dernier point, la haine qu'ils vouaient à Jean-Marie Villemin.



Cela suffit-il ? Même le colonel en charge de l'affaire le reconnaissait samedi 16 juin, il y a encore du travail d'enquête. L'avocat de Marcel Jacob va demander la nullité de la mise en examen et la libération du couple Jacob.



À écouter également dans ce journal :

- Helmut Kohl est décédé vendredi 16 mai à l'âge de 87 ans. L'ancien chancelier restera comme l'un des grands artisans de la construction européenne et de l'amitié franco-allemande.





- J-1 avant le deuxième tour des élections législatives. Le locataire de l'Élysée est en passe d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. 47 millions d'électeurs sont appelés à choisir, mais ils seront beaucoup moins nombreux dans les bureaux de vote s'il en croit les sondages relatifs à l'abstention.



- Ce samedi 17 juin, c'est le dernier jour du salon Vivatech. Les start-ups les plus innovantes se mettent en scène Porte de Versailles à Paris, comme Allovoisins.



- Le XV de France est sous pression avant son deuxième test-match ce samedi 17 juin, à 17 heures, en Afrique du Sud. Le sélectionneur Guy Novès a procédé à huit changements dans l'équipe.



- Pour la deuxième année consécutive, RTL célèbre avec un peu d'avance la fête de la musique en donnant leur chance à de nouveaux talents. Ils seront quatre jeunes artistes à se produire à partir de 15 heures sur la scène du studio de la rue Bayard.