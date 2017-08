publié le 20/08/2017 à 07:59

C'est dans un village des Pyrénées que se concentre l'enquête en Espagne. Dans la commune de Ripoll, pas très loin de la frontière avec la France, où les terroristes se sont connus. C'est là-bas que le commando d'une douzaine de jeunes a eu l'idée de commettre la double attaque qui a fait 14 morts et plus de 120 blessés, d'abord à Barcelone puis dans la station balnéaire de Cambrils. Deux attaques revendiquées par l'organisation État islamique. Tous ceux qui connaissaient ces jeunes qui ont basculé dans le terrorisme sont anéantis, à commencer par leurs familles. La soeur de Younès A., le seul membre de la cellule qui est toujours activement recherché, ne trouve pas d'explication : "Ils avaient leur voiture, leurs vacances, ils étaient bien habillés. Ils ne manquaient pas d'argent parce que tous travaillaient. Nous ne nous sommes rendus compte de rien."



Même incompréhension pour la mère de Mohamed H., tué dans la fusillade de Cambrils. Elle a appris la mort de son fils terroriste à la télévision: "Quand j'ai vu la photo de mon fils j'ai cru à un mensonge, une erreur, que ce n'était pas lui. Comme tous j'appelle à la paix, à ne jamais tuer personne." Le cousin de Moussa O., suspecté d'être le conducteur de la camionnette de Barcelone et lui aussi tué dans la fusillade de Cambrils, est aujourd'hui en colère : "Ils lui ont retourné la tête. Ces salopard leur ont retourné la tête à tous".

Quelques habitants commencent à montrer du doigt l'imam de la mosquée de Ripoll. Ces accusations ne sont pas sans fondement : cet imam a disparu, son domicile a fait l'objet d'une perquisition hier à Ripoll, et il aurait été tué à Alcanar dans cette maison où le groupe tentait de confectionner des engins explosifs.

À écouter également dans ce journal

- En Espagne, le roi Felipe s'est rendu au chevet des victimes. Il a répété que l'Espagne "n'avait pas peur et n'aura pas peur", avant de se recueillir en fin d'après-midi sur les Ramblas où les hommages se multiplient. Parmi les victimes, 30 blessés sont français et 14 d'entre eux étaient toujours hospitalisés hier soir.



- L'organisation État Islamique a revendiqué une attaque perpétrée hier dans la ville de Sourgout, en Sibérie. Un homme a poignardé au moins sept personnes, avant d'être abattu par la police.



- Le feu est encore actif au matin du 20 août à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. 500 pompiers et deux Canadair sont déployés pour tenter d'éteindre l'incendie qui a déjà ravagé 240 hectares de forêt la veille dans l'après-midi, dans cette région très fréquentée.



- La rentrée va coûter encore plus cher cette année pour les étudiants. RTL vous dévoile ce matin en exclusivité l'enquête annuelle de l'UNEF: l'Union nationale des étudiants a sorti la calculette et constate que le coût de la vie étudiante est en hausse de 2% cette année. C'est trois fois plus que l'inflation.



- Les policiers dénoncent la vétusté de leurs équipements. Ils ont tellement de choses à raconter qu'une association a lancé, au début du mois, un concours photo, pour collecter des clichés de vieux commissariats ou de voitures en mauvais état.