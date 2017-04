publié le 18/04/2017 à 07:43

À 5 jours du 1er tour de la présidentielle, l'objectif est d'occuper le terrain pour les 11 candidats à l'élection. Ce mardi 18 avril au matin, Emmanuel Macron est au marché de Rungis. Son équipe de campagne entend bien programmer des déplacements qui ont du sens alors que le candidat En Marche stagne dans les sondages et reste au coude-à-coude avec Marine Le Pen. Rungis c'est l'occasion rêver pour Emmanuel Macron de s'afficher aux côtés de la France qui se lève tôt et ainsi se poser en candidat du travail.



Après une première réussie, Jean-Luc Mélenchon sera aujourd'hui en meeting à Dijon, répliqué par hologramme dans six autres villes : Clermont-Ferrand, Grenoble, Le Port (La Réunion), Montpellier, Nancy et Nantes.

De son côté, Marine Le Pen propose d'instaurer un "moratoire immédiat sur toute l'immigration légale" si elle parvient à l'Élysée. "Je déciderai d'un moratoire sur toute l'immigration légale pour arrêter ce délire, cette situation incontrôlée qui nous entraîne vers le fond. Un moratoire pour faire le point de la situation avant de mettre en place de nouvelles règles et une nouvelle régulation beaucoup plus drastiques, plus raisonnables, plus humaines, plus gérables", a déclaré la présidente du Front national lors d'une réunion publique au Zénith de Paris.

À écouter également dans ce journal

- Porté par sa courte victoire (51,37%) au référendum qui renforce ses pouvoirs, Recep Tayyip Edogan a évoqué l'organisation d'un référendum pour décider ou non de poursuivre les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.



- C'est la fin des vacances pour la zone C. Les élèves entament un tunnel de 12 semaines de cours avant les prochaines vacances. Une situation incompréhensible pour les parents et les professeurs.



- Les patrons d'auto-écoles vont mener des opérations escargots à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Nantes ce mardi pour protester contre l'uberisation de leur profession et nomment la dématérialisation de l’inscription au permis de conduire.



- Deux jours de l'Olympique lyonnais ont déposé plainte après l'agression des joueurs de l'équipe par des supporters corses au stade Furiani.



- Le Real Madrid reçoit le Bayern Munich ce soir en match retour des quarts de finale de la Ligue des champions et Leicester accueille l'Atlético Madrid.