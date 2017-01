REPLAY - L'hypothèse terroriste a été écartée et les enquêteurs privilégient la thèse du coup de folie.

par Jérôme Chapuis publié le 18/01/2017 à 07:35

Quatre personnes ont été attaquées par un homme armé d'un couteau mardi à Tignieu-Jameyzieu (Isère), a-t-on appris auprès de la gendarmerie. Peu après 19 heures, cet homme âgé d'une vingtaine d'années a tout d'abord fait irruption dans un hôtel, blessant au hasard une personne, avant d'attaquer trois autres personnes dans un restaurant McDonald's situé en face, selon le quotidien régional Le Dauphiné Libéré.



Une trentaine de gendarmes ont été mobilisés et l'agresseur a pu être interpellé peu de temps après. Les enquêteurs se trouvaient toujours sur place tard dans la soirée et la gendarmerie n'était pas encore en mesure de fournir un bilan précis.



Une enquête a été ouverte par le parquet de Bourgoin-Jallieu. Selon le quotidien, l'hypothèse terroriste a été écartée et les enquêteurs privilégient l'acte d'un déséquilibré.

