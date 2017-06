publié le 10/06/2017 à 07:43

Il était détenu depuis le 8 mai dernier, arrêté à Gaziantep alors qu'il réalisait un reportage pour National Geographic. Mathias Depardon était accusé par les autorités turques de participer à la propagande terroriste en faveur de la guérilla kurde. Vendredi soir, l'avion du photojournaliste a atterri à l'aéroport de Roissy en région parisienne, après un mois de détention. Emmanuel Macron avait plaidé sa cause auprès de Recep Tayyip Erdogan.



Dans une brève déclaration, Mathias Depardon a remercié l'action de Reporters Sans Frontières qui a œuvré pour sa libération et a également tenu à apporter son soutien aux autres journalistes détenus en Turquie. "Ce qui est compliqué dans ce genre d'affaire, c'est que l'on ne sait pas combien de temps on va rester en détention", a-t-il notamment expliqué. "Je savais que je pouvais rester légalement prisonnier pendant un an, je n'avais que très peu de contacts avec les autres détenus du centre", a-t-il poursuivi, avant de lancer : "Je veux faire passer un message à mes confrères et collègues emprisonnés en Turquie, ils sont plus d'une centaine, et ils subissent un préjudice moral important".

À écouter également dans ce journal :

- Mondial 2018 : les Bleus sont à égalité avec la Suède, en seconde position de leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2018, après avoir échoué face aux Suédois vendredi, 2 - 1. Le prochain match amical aura lieu au stade de France face à Angleterre. Une rencontre décisive pour l'avenir de la France au prochain mondial aura lieu le 31 août prochain. Ce sera face aux Pays-Bas.

- États-Unis : Donald Trump accuse James Comey d'avoir menti lors de son audition devant la commission du renseignement du Sénat le 8 juin. Le président américain s'est dit prêt à démentir sous serment le témoignage de l'ancien directeur du FBI, en promettant notamment de dire prochainement si oui ou non il possède des enregistrements de leurs rencontres.



- Londres : les autorités ont affirmé que l'attentat du 3 juin dernier aurait pu être bien plus grave car les assaillants avaient prévu à l'origine de louer un camion de 7,5 tonnes. Ils ont cependant finalement opté pour une camionnette dans le coffre de laquelle une dizaine de cocktails Molotov ont été retrouvés. Trois français ont été tués dans cette attaque.



- Loi anti-terroriste : la loi prévue par le gouvernement inquiète les défenseurs des libertés publiques. Le texte doit être présenté dans 11 jours en conseil des ministres,afin de remplacer l'état d'urgence. Deux mesures particulières inquiètent : le fait que le ministère de l'Intérieur pourra prononcer des assignations à résidence indéfiniment, sans supervision d'un juge; et qu'il pourra placer toute personne suspecte sous bracelet électronique même sans infraction pénale prouvée.



- Ex-présidence : alors que la campagne officielle des législatives s'est achevée à minuit ce samedi, certains sont déjà prêts à voter, à l'exemple de François Hollande. En Corrèze, l'ancien président a évoqué sa nouvelle vie : "On a une activité très importante en tant que président, et donc là il y a une forme de décompression que j'avais préparée, car il faut se dire que l'on est jamais élu président à vie. La politique fait partie de ma vie, j'aurai toujours à intervenir autant que je le penserai utile, pour le pays".



- Roland-Garros : Stanislas Wawrinka affrontera Rafael Nadal en finale homme du tournoi. Le Suisse était mené deux sets à un par le numéro un mondial Andy Murray. Mais après 4 heures 34 de jeu, l'Helvète l'a emporté au physique et au mental. Rafael Nadal a pour sa part battu l'autrichien Dominic Thiem.