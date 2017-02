REPLAY - Pascal Jardin, meurtrier présumé de la jeune femme, a été condamné à la prison à perpétuité, 20 ans après les faits.

La famille de Christelle Blétry attendait cela depuis près de vingt ans. Le 2 février, Pascal Jardin a été condamné à la prison à perpétuité pour le viol et l'assassinat de Christelle Blétry, l'une des "disparues de l'A6". Après 18 ans d'enquête, l'homme a été confondu par son ADN retrouvé sur les vêtements de la jeune femme, mais aussi par ses aveux précis et détaillés lors de son audition. Il avait avoué les faits en 2014 avant de revenir sur ses propos et de clamer son innocence. Lors du procès, il a d'ailleurs continuer de nier. Ses avocats ont décidé de faire appel dans la matinée du 3 février.



Du côté de la famille, c'est le soulagement. Marie-Rose Blétry, mère de la victime s'est dit apaisée par ce verdict, elle qui souhaitait "justice" et non "vengeance". "L'assassin de Christelle est condamné, et ça c'est important. Il l'a massacré, et j'attendais [sa condamnation]", a-t-elle ainsi déclaré à l'issue du procès. Entre 1984 et 2005, douze jeunes femmes ont été tuées ou portées disparues en Saône-et-Loire. L'une d'elle était Christelle Blétry, violée et tuée de 123 coups de couteau en 1996.

À écouter également dans ce journal :

- François Fillon : le candidat LR à la présidentielle était en meeting dans les Ardennes le 2 février, à Charleville-Mézières. Après la visite d'une école, il s'est fait insulté par un passant, en rapport avec l'affaire l'impliquant lui et sa femme. "Je me sens comme quelqu'un qui est attaqué de tous les côtés", a-t-il déclaré. Lors du meeting, il a demandé à l'assistance de l'aider "à résister". Dans un même temps, une interview de Penelope Fillon en anglais et datée de 2007 a refait surface dans l'émission Envoyé Spécial. Celle-ci y affirmait ne jamais avoir travaillé pour son mari.



- Donald Trump : la Maison Blanche a pris ses distances avec la politique de colonisation des territoires palestiniens menée par Israël, allié de longue date des États-Unis.



- EDF : l'entreprise prévoit 6.000 suppressions de postes sur trois ans contre 2.000 prévus jusqu’à présent. Du côté des syndicats, on appelle "les élus de la nation à protéger ce service public, le préféré des Français depuis 70 ans".



- Moral : quelque 90% des Français ont un rêve précis qu'ils comptent réaliser en 2017 selon les données d'une enquête CSA pour le spécialiste du crédit, Empruntis. Avec en rêve numéro 1 : la concrétisation d'un projet personnel, comme un voyage ou un mariage. Et pour certains d'entre eux l'achat d'un bien immobilier reste en tête des priorités.



- Météo : la vigilance orange est étendue à 9 départements sur tout l'Ouest français. Outre les quatre départements de la Bretagne, la Manche, la Mayenne, la Loire-Atlantique et la Vendée sont également concernés.



- Football : Marseille affrontera Monaco en 8ème de finale de la Coupe de France, après tirage au sort. Le PSG ira de son côté à Niort, et Bergerac recevra Lille.



- Tennis : la France mène 1 - 0 contre le Japon en Coupe Davis.