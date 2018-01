publié le 25/01/2018 à 09:02

De nombreux habitants de Villeneuve-Saint-George se sont réveillés dans un gymnase ce jeudi 25 janvier. Deux fleuves inondent les quartiers pavillonnaires du sud de Paris. Les habitants circulent sur des barques et les habitants redoutent le scénario de 2016. Certains endroits sont recouverts de 1,50 mètre d'eau.



Les pompiers circulent dans toute la ville pour aider les habitants à l'aide de bateaux gonflables. Quatre camions militaires sont également prêts à intervenir en cas de besoin, pour permettre aux personnes de se déplacer ou de quitter les lieux s'ils le souhaitent. Près de 3.200 habitants sont menacés par la montée des eaux et plus d'une centaine d'entre eux ont été évacués. Villeneuve-Saint-Georges attend le pic de la crue dans les prochaines heures.



À Paris, la Seine vient de dépasser les 5,40 mètres. Le record de juin 2016 était de 6,10 mètres. Le tronçon du RER C restera fermé jusqu'au 31 janvier au moins.

À écouter également dans ce journal :

- Emploi : le chômage est en baisse de 0,1 % en décembre 2017.



- Emmanuel Macron : le président français présente ses vœux aux agriculteurs en Auvergne ce jeudi 25 janvier.



- Lactalis : les parents d'un enfant tombé malade portent plainte contre l'État.



- Boulogne et Calais : les pêcheurs manifestent pour bloquer l'accès aux Néerlandais qui expérimentent la pêche électrique en mer du Nord.



- Prisons : l'administration pénitentiaire a sonné la fin de la grève mercredi 24 janvier.



- Football : Le Real Madrid a été éliminé en quart de finale de la coupe du Roi.



- Tennis : Alizé Cornet est visée par une procédure disciplinaire, car elle ne s'est pas présentée à un contrôle antidopage.