publié le 15/01/2018 à 08:07

Est-ce enfin la fin des zones blanches ? Après six mois de négociation, les quatre grands opérateurs (Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom) se sont mis d'accord pour améliorer la couverture du réseau en France. Ils vont ainsi investir 3 milliards d'euros sur trois ans. 500 petites communes seraient concernées par les zones blanches selon les derniers chiffres, qui datent de mai 2017.



Situé dans le département du Calvados, le village de Truttemer-le-Grand attend le réseau depuis longtemps. "C'est l'âge de pierre chez nous, c'est inadmissible", se plaint le maire de la commune Pierre-Henri Gallier. L'absence de réseau ne s'arrête pas à un simple désagrément, mais représente un manque de sécurité : "Si jamais il y a un accident, trouver quelqu'un qui a un téléphone fixe pour appeler les secours, ça peut prendre du temps. C'est quand même très grave et très pénalisant", poursuit le maire.

Truttemer-le-Grand est également pénalisé économiquement : "Nous avons un lotissement qui est bien situé, seulement voilà, les gens qui viennent visiter nos parcelles ont le téléphone à la maison et ils n'ont aucun moyen de communication. Donc ils passent et malheureusement pour nos commerçants, personne ne s'arrête à Truttemer", regrette Pierre-Henri Gallier.

L'accord entre le gouvernement et les opérateurs est une bonne nouvelle pour les habitants, mais pas question de crier victoire trop vite :"Ca va évidemment dans le bon sens, maintenant on nous avait promis 2016, on est en 2018. J'ai un petit peu de méfiance vis-à-vis des politiques", nuance le maire qui attend des actes.

À écouter également dans ce journal :

- Lactalis : le président de l'association des victimes a été reçu ce lundi matin par le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire.



- Paris : cinq jeunes sont en garde à vue suite à une bagarre qui a tué une personne samedi 13 janvier.



- Yonne : un accident au niveau d'un passage à niveau a provoqué deux morts à Jonches.



- Prisons : les surveillants pénitentiaires appellent à un blocage total des établissements, ce lundi 15 janvier.



- Le Média : la nouvelle chaîne télévisée créée par des proches de La France insoumise émet à partir de 20h ce lundi 15 janvier.



- Tribune du Monde : Catherine Deneuve répond à la polémique sur "le droit d'importuner".



- Football: la 20e journée de Ligue 1 a été marquée par un geste déplacé d'un arbitre, à la fin de la rencontre entre Nantes et le PSG.



-Euro 2018 de handball : les Bleus sont qualifiés après avoir battu l'Autriche (33-26). Prochain match mardi 16 janvier face à la Biélorussie.



- Météo : les habitants des Hauts-de-France ne voient plus le soleil depuis plusieurs semaines. Lille vient de connaitre le 34e jour avec moins d'une heure d'ensoleillement par jour. Un record non établi depuis 1981 !