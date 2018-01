publié le 24/01/2018 à 09:29

Un accident de car scolaire a eu lieu lundi 22 janvier dans le Morbihan, à Missiriac. Le véhicule qui transportait une cinquantaine d'élèves a glissé dans un fossé. Aucune victime n'est à déplorer, mais le transporteur a discrètement évacué enfants du véhicule sans prévenir les secours. "On est monté sur le siège du conducteur et on est passé par la fenêtre. Il y avait des gens qui nous rattrapaient et nous posaient par terre", témoigne une petite fille présente dans le bus scolaire.



Les élèves ont eu pour consigne de ne rien dire. Le maire de Missiriac est consterné : "Normalement, le chauffeur doit appeler directement les secours. La conductrice a appelé le gérant de l'entreprise de transport, qui lui, a jugé bon d'organiser les secours lui-même", déclare Jean-Yves Laly. Les parents sont scandalisés et une enquête de la gendarmerie locale est en cours pour préciser les circonstances de l'accident.

À écouter également dans ce journal :

- Attentats du 13 novembre 2015 : le procès de Jawad Bendaoud commence ce mercredi 24 janvier. Il est accusé d'avoir hébergé des terroristes.



- Prisons : les surveillants pénitentiaires entament leur dixième jour de grève.

- Affaire Maëlys : la demande de liberté provisoire a été refusée pour Nordahl Lelandais, le suspect numéro 1 du meurtre de la petite fille disparue depuis août dernier.



- Corse : Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni appellent à une "grande manifestation publique", car ils estiment ne pas être assez entendus par le gouvernement.



- Météo : Le RER C ne circule pas dans le centre de Paris, à cause de la crue de la Seine. 23 départements sont toujours menacés par les crues ce mercredi 24 janvier.



- Grande distribution : les syndicats de Carrefour sont reçus ce mercredi 24 janvier par le PDG Alexandre Bompard



- Marseille : un homme connu pour des histoires de drogue a été tué par balles, mardi 23 janvier. Les policiers envisagent un règlement de compte.