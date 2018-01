publié le 19/01/2018 à 07:24

Drame à La Courneuve en Seine-Saint-Denis. Aux alentours de 20h le gérant d'une entreprise de distribution de gaz située dans une zone d'activités de la commune, a été tué par des braqueurs. Cinq personnes ont fait irruption dans les locaux, pour se faire ouvrir le coffre-fort et faire main basse sur la caisse.



C'est alors qu'ils ont tiré sur l'homme de 59 ans, dans des circonstances encore floues. Blessé à l'épaule il est décédé quelques minutes plus tard. Les malfrats encagoulés ont pu prendre la fuite. Le maire communiste de la commune s'est rendu sur les lieux dans la soirée, pour faire part de son émotion et soutenir l'épouse du gérant abattu. L'enquête a été confiée par le parquet de Bobigny à la brigade de répression du banditisme. Une enquête pour "vol avec arme", "meurtre en bande organisée" et "association de malfaiteurs".

À écouter également dans ce journal

- Patricia Dagorn, la "veuve noire", a été condamnée à 22 ans de prison pour assassinats et empoisonnement. Elle a été reconnue coupable d'avoir empoisonné plusieurs hommes âgés sur la Côte d'Azur.

- Emmanuel Macron était en Angleterre ce jeudi 18 janvier pour conclure avec la Premiere ministre Theresa May, un nouvel accord migratoire. Londres va notamment verser une contribution complémentaire de 50 millions d'euros pour renforcer la frontière à Calais.



- Emmanuel Macron va se rendre à Toulon ce vendredi 19 janvier pour présenter ses voeux aux armées. Il va prononcer un discours à bord d'un navire de la Marine, dévoilant les grandes lignes de la future loi de programmation militaire.



- La compagnie aérienne Emirates passe une commande de 36 A380 à Airbus. Cette commande d'un montant de 16 milliards d'euros est une aubaine pour l'avenir du programme du constructeur.



- La ministre du Travail, Muriel Pénicaud entend développer "l'Erasmus des apprentis". Pour cela, elle va reprendre "une grande partie" des propositions formulées dans un rapport du député européen Jean Artuis. En juillet dernier, elle s'était engagée à doubler le nombre d'apprentis qui partent à l'étranger, d'ici à 2022.