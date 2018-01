publié le 16/01/2018 à 07:51

L'expérience d'acteur a viré au cauchemar pour Didier Roguet. Cet agriculteur joue son propre rôle dans le film "Normandie nue", réalisé par Philippe Le Guay, avec notamment François Cluzet. Plusieurs scènes ont été tournées dans sa ferme, qui a été la cible de plusieurs incendies criminels. Deux bâtiments sont partis en fumée et des bêtes de son troupeau ont été tuées. Didier Rouguet soupçonne de la jalousie.



"Avec le film, j'étais aux anges, maintenant je suis en enfer, raconte Didier Roguet à RTL. Sur les trois bâtiments de ma ferme, deux ont été détruits. Je pense que c'est une cause criminelle, quelqu'un a peut-être un problème vis-à-vis de moi, c'est de la jalousie. Je ne sais pas si je paie un lourd tribut, mais ma ferme est en péril. Il va falloir la reconstruire, j'attends les sous de l'assurance. Sinon, dans un mois, je ne suis plus agriculteur." Le préjudice subi est estimé à 500.000 euros.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron se rend à Calais ce mardi. C'est la première fois depuis 1984 qu'un président en exercice se déplace dans la ville. Une visite symbolique pour le chef de l'État, à l'action jugée inefficace pour 37% des Français selon un sondage Kantar Sofres - Onepoint pour RTL, LCI et Le Figaro.

- Après l'agression de trois surveillants dans la prison de Vendin-le-Vieil, les principaux syndicats de personnel pénitentiaire ont appelé à reconduire ce mardi le mouvement national de blocages de prisons. Nicole Belloubet, la Garde des Sceaux, doit se rendre dans un établissement pour apaiser la colère et annoncer des mesures.



- L'Airbus A380 n'a plus la cote, aucune commande n'a été passée en 2017. L'inquiétude grandit donc à Toulouse. "C'est un choc sur la totalité de la chaîne de production, tout le monde veut que ce programme perdure", assure un délégué du syndicat FO.



- En Californie, 13 frères et sœurs, dont des enfants, ont été découverts attachés, certains avec des chaînes, affamés et sales dans la petite ville de Perris. La police a annoncé ce lundi que les parents de cette fratrie avaient été incarcérés pour torture.



- À l'Open d'Australie de tennis, au deuxième jour de compétition, les Français Caroline Garcia, Adrian Mannarino et Julien Benneteau ont réussi ce mardi leur entrée en lice dans le tournoi.