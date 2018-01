publié le 05/01/2018 à 07:05

La tempête Eleanor a fait trois morts et un disparu selon un bilan provisoire communiqué par le ministère de l'Intérieur. De plus, vingt-six personnes ont été également blessées dont quatre grièvement. Les recherches se sont poursuivies toute la nuit de jeudi à vendredi pour tenter de retrouver un pompier porté disparu.



Ce volontaire âgé de 65 ans a été emporté par un torrent déchaîné entre l'Isère et la Savoie alors qu'il secourait une famille réfugiée sur le toit de sa voiture. "Plus de 80 personnes sont à sa recherche", selon le ministère de l'Intérieur.

Vendredi, 25 départements sont toujours placés en vigilance orange pour "Pluie-Inondation" et "Avalanches". Le risque d'avalanches est encore sur tous les massifs savoyards (Beaufortain, Vanoise, Haute-Tarentaise, Maurienne, Haute-Maurienne, Aravis, Chablais et Mont-Blanc). Les autorités appellent les vacanciers à ne pas anticiper leur retour, car des routes sont toujours en cours de déblaiement.

À écouter également dans ce journal

Cher - Cinq personnes d'une même famille ont été mises en examen jeudi 4 janvier dans une affaire de maltraitance sur une fillette de six ans. La petite se trouve actuellement dans le coma.



Attentat - Selon Mediapart, un membre des services de renseignements français aurait, sur demande de sa hiérarchie, postdaté un document réalisé une semaine avant l’attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray où le père Jacques Hamel avait été assassiné, en juillet 2016.



Diploamtie - Le président turc Erdogan est reçu aujourd'hui à l'Élysée par Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État devraient discuter de la Syrie, de l'Europe mais aussi de la question sensible des droits de l'Homme en Turquie.



Asie - La Corée du Nord a accepté une offre sud-coréenne de discussions avec Séoul mardi, qui seraient une première depuis 2015 et un nouveau signe de détente entre les deux voisins, à un mois des jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud.



Transport - Les pilotes d'Air France seront en grève le 11 janvier. Ils dénoncent une atteinte à leur prérogative après qu'un des leurs a été débarqué de son vol. Ce dernier refusait d'assurer le vol sans chef de cabine, absent pour raison de santé.



Notre-Dame-des-Landes - Selon un sondage Odoxa, 56% des Français sont favorables à un recours à la force pour évacuer les zadistes.