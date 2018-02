publié le 05/02/2018 à 07:01

Salah Abdeslam pour la première fois dans une salle d'audience. Le terroriste du 13 novembre et seul survivant des commandos qui avaient semé la mort à Paris et à Saint-Denis est jugé à partir d'aujourd'hui à Bruxelles. Non pas pour les attentats de 2015, qui ne devrait pas avoir lieu avant 2020, mais pour avoir tiré sur des policiers à Forest (Belgique) lors de sa cavale en 2016.



Il a quitté la prison de Fleury-Merogis, au sud de Paris, avant 4 heures du matin et c'est un procès ultra sécurisé qui va s'ouvrir vers 9 heures. Le palais de justice est cerné de bloc de béton, 200 policiers et militaires sont mobilisés. À l'intérieur, dans la salle d'audience, quelques places seulement ont été réservées aux familles des victimes.

Une question s'impose : l'accusé, muré dans le silence depuis des mois, va-t-il parler, ou va-t-il utiliser ce procès comme une tribune pour deverser sa haine envers ceux qu'il appelle les "mécréants" ?

À écouter également dans ce journal

Justice - Le procès de la petite Fiona pourrait être de nouveau renvoyé. En cause, un apéritif que le président de la cour avec certains avocats et pas d'autres. Peut-être un renvoi



Politique - À Belfort et dans le Val d'Oise, les candidats Les Républicains ont remporté les législatives partielles face à leurs adversaires de La République En Marche. "La France du réel s'est exprimée", s'est félicité Laurent Wauquiez.



Météo - Les températures sont de 2 à 4 degrés en dessous des normales de saison. Le plan grand froid a été déclenché à Paris et 25 départements sont placés en vigilance orange neige et verglas.



Économie - Le paquet de cigarettes va augmenter d'un euro en moyenne dès le 1er mars pour passer à 8 euros.



Ligue 1 - Monaco a repris la troisième place du classement après avoir dominé Lyon 3-2 hier à domicile.