publié le 12/09/2017 à 07:14

Le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats (CGT, Solidaires, FSU) débute dans la rue mardi 12 septembre, après un été passé à négocier les cinq ordonnances. Au total, la CGT, principale opposante à la réforme du Code du travail parmi la classe syndicale, a recensé pas moins de 180 manifestations et 4.000 appels à la grève pour cette première journée d'action. L'Unef et plusieurs organisations de jeunesse ainsi que certaines unions départementales, Force ouvrière et CFE-CGC, en rupture avec leurs centrales nationales, se joindront aux cortèges.



Pour ses premiers défilés du quinquennat d'Emmanuel Macron, la base de Force ouvrière se sent trahie par leur leader Jean-Claude Mailly, qui a appelé à ne faire grève ce mardi. "Il y a un mouton noir. La première loi El Khomri, il était avec nous, qu'il revienne à sa base ! Il faut changer la tête. Quand la branche est pourrie, il faut la couper !", lance Jean-Paul, militant FO depuis 20 ans à Brest dans le Finistère. "Certains pourraient rendre leur carte de FO", avance même une militante, qui ne comprend pas le choix de sa hiérarchie.

À écouter également dans ce journal

- ÉCONOMIE - Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé ce lundi 11 septembre que la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) allait augmenter de 2,6 centimes par litre de gazole "chaque année pendant quatre ans".

- OURAGAN IRMA - Emmanuel Macron est attendu ce mardi 12 septembre au matin dans les Antilles françaises, où il devra répondre aux critiques sur la gestion par les autorités de l'ouragan Irma, qui a dévasté les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.



- FOOTBALL - Le PSG débute sa nouvelle campagne en Ligue des champions ce mardi en Écosse face au Celtic Glasgow. Le club parisien, qui a recruté Neymar et Kylian Mbappé cet été, apparaît comme l'un des favoris pour la victoire finale dans la compétition.



- FAITS DIVERS - À Gaillac, des professeurs sont accusés de vols. Ils ont dérobé des tableaux noirs, destinés à la casse. La direction de l'établissement a décidé de laisser les gendarmes intervenir et de porter plainte. Un comité de soutien s'est créé, en attendant la décision du procureur.