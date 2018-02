publié le 06/02/2018 à 07:05

Le gendarme, grièvement blessé dimanche 4 février après avoir été percuté par un adolescent de 15 ans au guidon d'une moto de cross, lors d'un contrôle routier en Gironde, est mort. L'émotion est très vive chez les gendarmes du département et bien au-delà. On savait cet adjudant de 46 ans, marié et père de trois enfants, dans un état extrêmement critique depuis dimanche après-midi.



Ce jour-là, il effectuait avec trois collègues un contrôle routier le long de la départementale numéro 3, sur la commune de Salles, près du Bassin d'Arcachon. Il tenait lui-même le cinémomètre, destiné à contrôler la vitesse des automobilistes, quand un ado juché sur une motocross l'avait violemment percuté, dans des circonstances qui restent encore à déterminer.

Le gendarme avait été transporté par hélicoptère à l'hôpital, alors que l'adolescent n'avait été que légèrement blessé, avant d'être placé en garde à vue. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche d'Arcachon.

À écouter également dans ce journal

Justice - Un curé niçois est mis en cause pour des attouchements sexuels sur mineurs. Il a été aumônier pendant plus de 30 ans dans l'un des plus prestigieux établissements catholiques de la ville. Ses accusateurs sont pour la plupart adultes aujourd'hui et certains faits pourraient être prescrits.



Justice - Tariq Ramadan saura aujourd'hui s'il reste en détention. La justice se penche également sur la réservation de billet d'avion de l'une des plaignantes qui pourrait remettre en cause son témoignage.



Météo - Un Français sur deux affirme avoir de la peine à se chauffer correctement chez lui. À Paris, 59% expliquent avoir parfois ou souvent froid.



Société - Emmanuel Macron arrive aujourd'hui en Corse pour une visite de 48 heures. L'île va commémorer les 20 ans de l'assassinat du préfet Erignac.