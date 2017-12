publié le 11/12/2017 à 07:04

Victoire nette et sans bavure pour les nationalistes en Corse au second tour des élections territoriales. Avec plus de 56% des voix, ils arrivent loin devant les régionalistes et La République En Marche. C'est un grand feu vert qui est accordé à la majorité qui dirige l'île depuis deux ans, même si un électeur sur deux ne s'est pas déplacé.



Le message adressé au gouvernement est clair : "Écoutez-nous". Le premier ministre Édouard Philippe se dit prêt à recevoir leur chef de fille Gilles Simeoni, qui a remporté ce scrutin en tandem avec l’indépendantiste Jean-Guy Talamoni.

"Ce qui est véritablement important pour nous, c'est que des négociations s'ouvrent et que l'on mette à l'ordre du jour les points qui font l'objet de notre projet, notamment un nouveau statut institutionnel avec pouvoir législatif, la coofficialité de la langue corse à côté du français, un statut de résident pour protéger notre terre et il comporte enfin l'amnistie pour les prisonniers et les recherchés. Un projet validé de manière massive par les Corses", a indiqué Jean-Guy Talamoni au micro RTL de Julien Fautrat.

À écouter également dans ce journal

Politique - Laurent Wauquiez a remporté la présidence des Républicains dès le premier tour avec 74% des voix. Ses concurrents, Florence Portelli et Maël de Calan ont recueilli respectivement 16% et 9%.



Justice - Neuf personnes ont été mises en examen pour proxénétisme. Plusieurs femmes originaires de Chine étaient prostituées dans de faux salons de massage dans le XVe arrondissement de Paris. Certaines effectuaient jusqu'à trente passes par jour et ne touchaient que 5 à 10 euros, pour une "prestation" facturée 150 euros.



Transports - La RATP sera en grève demain et impactera le RER A et B entre 4 heures et 19 heures. Un train sur deux seulement circulera, mais les métros seront renforcés.



Musique - La dépouille de Johnny Hallyday est arrivée à Saint-Barthélemy où il doit être enterré aujourd'hui dans le petit cimetière de Lorient. Un choix que désapprouve Sylvie Vartan, sa première femme. "Je suis vraiment triste que maintenant Johnny sera si loin de nous tous qui l'aimons tant", a-t-elle écrit.



Météo - 32 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France pour différentes raisons : vent, pluie-inondation, avalanches, neige-verglas et vagues-submersion.



Solidarité - La 31e édition du Téléthon a récolté 75,6 millions d'euros, en baisse par rapport à 2016 (80,3 millions). Il est possible de faire un don au 3210 jusqu'à vendredi.



Ligue 1 - Lyon s'est imposé à Amiens 2-1, Nice a dominé Nantes 2-1 et l'OM l'a emporté 3-0 à domicile face à Saint-Étienne, lors de la 17e journée.