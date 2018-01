Le journal de 6h30 : les Français sont optimistes pour 2018

publié le 02/01/2018 à 08:57

L’optimisme gagne du terrain. C’est ce que révèle notre sondage Harris Interactive pour RTL et M6. Nous sommes une majorité à voir le verre à moitié plein. Une première depuis quatre ans. 51% des Français estiment que l’année 2017 a été positive pour eux ou pour leurs proches. Un bond spectaculaire de huit points en un an.



Les années précédentes, marquées par les attentats, avaient laissé les Français plutôt perplexes. 2016 avait d’ailleurs été jugée majoritairement négative. L’année écoulée marque donc une rupture nette. La hausse de moral concerne toutes les catégories de la population même si les plus jeunes et les plus aisés restent ceux dont le jugement est le plus positif. Et cette hausse devrait se confirmer pour 2018, puisque notre sondage révèle aussi que 59% des personnes interrogées se montrent optimistes pour les douze mois à venir.





Les préoccupations des Français restent les mêmes cependant. La lutte contre le terrorisme reste la priorité pour 71% des sondés, suivi de près par le chômage. Même s’il faut souligner que dans ces deux cas, les inquiétudes sont en net recul. Encore une marque d’optimisme. Il subsiste tout de même une limite à cette euphorie ambiante. A propos du pouvoir d’achat, du système social, seul un quart des Français pensent que les choses vont s’améliorer en 2018.

