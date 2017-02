L'animal, qui n'a pas encore de nom car son sexe n'a pas encore pu être déterminé, n'a pour l'instant été approché par aucun humain.

Un ourson polaire est né au zoo de Mulhouse le 7 novembre, un événement rare en France qui n'a connu ces vingt dernières années qu'une autre naissance d'un petit ours polaire viable, a annoncé mercredi le zoo. L'ourson, qui n'a pas encore de nom car son sexe n'a pas encore pu être déterminé, n'a pour l'instant été approché par aucun humain. Il est toutefois observé en continu via une caméra installée dans la tanière où sa mère a mis bas.



Les visiteurs du zoo peuvent dès mercredi l'observer sur des écrans. Pour le docteur-vétérinaire Brice Lefaux, directeur du Parc zoologique de Mulhouse, il est important de "ne pas créer d'agitation autour du couple mère-petit, qui restera fragile pendant encore quelques semaines". Les parents de l'ourson sont tous les deux nés dans des parcs zoologiques aux Pays-Bas.

- Une dernière étape a été franchie mercredi pour que les frais d'itinérance soient complètement abolis dans l'Union européenne (UE) à partir du 15 juin 2017, les institutions européennes s'étant accordées sur les prix de gros entre opérateurs.



- Un patient de l'hôpital européen Georges-Pompidou a été retrouvé mort mardi dans les locaux de l'établissement parisien trois jours après sa disparition et malgré des recherches quotidiennes, a-t-on appris mercredi auprès de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. "Initialement hospitalisé" au Centre hospitalier psychiatrique Sainte-Anne à Paris, ce patient avait été transféré la semaine dernière "au sein du service de médecine interne" de l'HEGP dans le XVe arrondissement, détaille l'AP-HP.



- FN : le parti de Marine Le Pen ne parle plus de rétablir la peine de mort. La candidate a toujours dit qu'elle y était favorable à titre personnel et en 2012, elle proposait un référendum entre la peine capitale et la perpétuité réelle. Aujourd'hui, seule la perpétuité réelle figure dans son programme.



- Loto : les habitués du Loto vont devoir s'adapter : la formule va bientôt changer. À partir du 6 mars, fini la grille à deux euros : ce sera 2,20 euros. Mais la Française des Jeux nous promet plus de chance de gagner.