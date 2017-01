Le journal de 22h : relations glaciales entre Manuel Valls et François Hollande

REPLAY - Pour le chef de l'État, Manuel Valls effectue une mauvaise campagne et ne se gêne pas pour le dire en privé.

par Agnès Bonfillon , Christophe Pacaud publié le 10/01/2017 à 22:34

Relations glaciales entre Manuel Valls et François Hollande. Nous en parlions la semaine dernière après un article du Canard Enchaîné. Le Président de la république ne soutient aucun candidat de la primaire socialiste. En tout cas pas officiellement. Et si c'est le cas, il ne va certainement pas soutenir son ancien Premier ministre. C'est une indiscrétion RTL olivier Bost. En privé, le chef de l'État ne se gêne pas pour critiquer Manuel Valls et surtout sa campagne.



François Hollande a d'abord été étonné du début de campagne de Manuel Valls. Il a confié à plusieurs de ses proches, ne pas comprendre la stratégie de son ancien Premier ministre. Au fil des semaines, il se montre de plus en plus sévère : "Sa campagne n'est pas bonne", juge-t-il. Une campagne "pleine de contradictions", poursuit un proche du Président. Pour lui, Manuel Valls n'aurait jamais dû évoquer le 49.3, sujet sur lequel il doit maintenant revenir régulièrement. Pire encore, François Hollande, en déplacement en Corrèze, a pu réalisé le rejet que provoque Manuel Valls chez les sympathisants.



Du côté de l'Élysée, ce n'est pas mieux, Manuel Valls est un "traître" pour beaucoup, qui l'accusent d'avoir passé plus de temps à tuer François Hollande qu'à préparer son programme.

