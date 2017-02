L'homme, qui comparaissait depuis le 23 janvier, avait avoué le meurtre en 2014 avant de revenir sur ses aveux.

La cour d'assises de Saône-et-Loire a condamné ce jeudi 2 février Pascal Jardin à la perpétuité pour avoir violé puis tué de 123 coups de couteau en 1996, une des "disparues" de Saône-et-Loire, Christelle Blétry. Pascal Jardin, qui comparaissait depuis le 23 janvier, avait avoué le meurtre en 2014 avant de "retirer" ses aveux et de clamer son innocence, reconnaissant toutefois un rapport sexuel "consenti". Il avait maintenu cette ligne de défense pendant les neuf jours du procès.



La peine, conformément aux réquisitions de l'avocat général qui avait décrit "un meurtre d'une sauvagerie inouïe", est assortie d'une période de sûreté de vingt ans. Après 18 ans d'une enquête qui piétinait, Pascal Jardin avait été confondu en 2014 par de nouvelles expertises ADN et la découverte, notamment, de traces de sperme sur les vêtements de la victime.

- EDF continue à baisser ses effectifs. L'entreprise compte supprimer 4.000 nouveaux postes. Cela fera 6.000 emplois supprimés en 4 ans.



- Il a été l'un des ministres frondeurs sous le mandat de François Hollande. Pourtant celui qui va représenter le parti socialiste à la présidentielle Benoît Hamon a été reçu ce jeudi 2 février par le chef de l'État.



- LR : François Fillon a demandé à ses troupes de tenir 15 jours. Cela risque d'être difficile. "Chaque jour qui passe est un jour de perdu" disait ce jeudi encore le député sarkozyste Georges Fenech. Il demande la convocation d'un Conseil National extraordinaire et demande à ses collègues parlementaires de le soutenir en signant son appel avant le début de la semaine prochaine.



- Des dizaines de milliers de personnes protestaient jeudi soir à Bucarest et dans plusieurs villes de Roumanie, pour le troisième jour consécutif, contre un assouplissement de la législation anti-corruption, également critiqué par l'UE.



- Météo : le Finistère, le Morbihan, les Côtes-d'Armor et la Manche ont été placé en alerte orange par Météo France pour vent et risque de submersion.