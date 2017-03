Le journal de 22h : la droite se fissure après l'annonce de François Fillon

et Christophe Pacaud

publié le 01/03/2017 à 22:40

La folle journée de François Fillon. Le candidat de la droite et du centre a repoussé sa visite au Salon de l'agriculture pour prendre la parole à la mi-journée. En direct de son QG de campagne, il a annoncé qu'il continuait, qu'il ne renoncerait pas et ce, malgré un calendrier judiciaire qui s’accélère. François Fillon a annoncé lui-même qu'il était convoqué le 15 mars devant les juges en vue de sa mise en examen, tout en dénonçant "un assassinat politique". Sa femme, Penelope, et ses enfants sont également convoqués dans cette affaire d'emplois fictifs présumés.



Si pour François Fillon il n'est pas question de renoncer, pour certains de ses soutiens la coupe est pleine. Après l'intervention du candidat, Bruno Le Maire a démissionné de son poste de conseiller, puis en fin d'après-midi, l'UDI a suspendu sa participation à la campagne de François Fillon. Les centristes ne quittent pas encore officiellement le navire mais ça tangue. Les centristes réuniront un comité exécutif la semaine prochaine pour arrêter une décision.

La charge violente de François Fillon envers la justice ne passe pas. "Les magistrats enquêtent et statuent en toute indépendance", rappelle le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas. De plus, un rassemblement pourrait être organisé dimanche en soutien à François Fillon, au Trocadéro à Paris.

À écouter également dans ce journal

- Benoît Hamon en campagne sur le terrain en Bretagne condamne "l'incroyable violence" des propos de François Fillon. Jean-Luc Mélenchon de son côté assure avoir "presque de la peine" pour la droite qui mériterait "un candidat présentable".



- L'enquête se poursuit dans l'affaire des disparus d'Orvault. Un pantalon et la carte vitale de Charlotte Troadec, la fille de la famille âgée de 18 ans, ont été retrouvés près de Brest (Finistère), à 300 kilomètres du domicile familial.



- Le PSG s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Niort, en 8e de finale de la Coupe de France.



- L'OM reçoit Monaco en 8e de finale de la Coupe de France. Les Marseillais sont revenus à égalité (1-1) juste avant la fin de la première mi-temps, grâce au but de Dimitri Payet.