Le journal de 22h : l'ex-directeur du FBI confirme les pressions de Trump

publié le 07/06/2017 à 22:39

James Comey, ancien directeur du FBI, a confirmé dans une déclaration écrite au Congrès, publiée mercredi 7 juin, que Donald Trump lui a demandé d'abandonner l'enquête sur Michael Flynn, son ancien conseiller mêlé à l'affaire de l'ingérence russe dans l'élection.



Racontant une rencontre du 14 février dans le Bureau ovale, James Comey écrit que Donald Trump lui a parlé de l'enquête sur Michael Flynn, son ex-conseiller à la sécurité nationale, et déclaré : "J'espère que vous pourrez trouver une façon d'abandonner cela, de lâcher Flynn.

C'est un homme bien". Dans un dîner en tête à tête du 27 janvier, Donald Trump lui a également dit : "J'ai besoin de loyauté, je m'attends à de la loyauté". Le 9 mai dernier, James Comey avait brutalement été limogé par le nouveau président américain.

À écouter également dans ce journal

- L'assaillant qui a agressé un policier sur le parvis de Notre-Dame n'était pas connu des services de renseignement, mais aucun signe ne pouvait laisser penser qu'il allait passer à l'acte.



- Le bilan de l'attentat à Londres est passé à 8 morts. Le corps de Xavier Thomas, jusqu'ici porté disparu, a été retrouvé dans la Tamise. Au total, trois Français ont été tués durant l'attaque.



- Ariana Grande a repris sa tournée ce soir à l'AccorHotels Arena de Bercy, quelques jours après avoir rendu hommage aux 22 personnes tuées à l'issue de son concert à Manchester, le 22 mai dernier.



- L'État islamique a revendiqué l'attentat qui a fait 12 victimes ce matin à Téhéran, en Iran. Les terroristes ont visé deux lieux hautement symboliques : le Parlement et le mausolée de l'imam Khomeiny.



- Le prélèvement de l'impôt à la source est reporté d'un an, la réforme ne débutera que le 1er janvier 2019.



- Le CSA a décidé de suspendre pour trois semaines en juin la publicité de TPMP, ainsi que 15 minutes avant et 15 minutes après sa diffusion. Cette mesure sanctionne deux séquences diffusées en novembre et décembre 2016.



- Il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Les derniers espoirs tricolores reposaient sur Caroline Garcia mais la Lyonnaise s'est inclinée en quart de finale, face à la numéro trois mondiale, la tchèque Pliskova (6-4, 6-4).