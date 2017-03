Le journal de 22h : journée de grève demain dans plusieurs secteurs

publié le 06/03/2017 à 22:50

La grève des contrôleurs aériens continue demain et jusqu'à vendredi. 5% des vols ont été annulés, mais c'est une moyenne. Dans l'Ouest de la France, plus d'un quart des liaisons ont été supprimées. Orly et les aéroports de Bordeaux, Marseille, Nice, Brest et ceux de Corse ont également été touchés. Le mouvement social a été lancé par l'UNSA, qui représente 20% des aiguilleurs du ciel



À Pôle Emploi, la grève est également reconduite demain. Elle a été suivie par 13% du personnel aujourd'hui, pour protester contre la transformation du métier de conseiller et la dématérialisation à outrance. Et puis demain, appel à la grève également dans la Fonction publique et dans les hôpitaux publics et privés

À écouter également dans ce journal

- La tempête Zeus balaie la France avec ce soir encore des pointes de vent jusqu'à 180 kilomètres/heure. Onze départements du centre, du sud-est et la Corse, restent en vigilance orange au vent et aux vagues submersion. Deux automobiliste ont été tués aujourd'hui par des chutes d'arbres, trois adolescents ont été blessés, et jusqu'à 600.000 foyers ont été privés d'électricité dans la journée. Du jamais vu depuis 1999.

- Les Républicains viennent de réaffirmer unanimement leur soutien à François Fillon, ce soir, à la sortie d'un comité politique. Une vingtaine de ténors du parti y assistait. Et les sarkozystes ont bien tenté encore une fois de lui faire lâcher prise.



- L'horreur dans l'affaire Troadec. C'est bien le beau-frère qui a tué les parents et les deux enfants Troadec. Hubert Caouissin a avoué les avoir tué avec un pied-de-biche, le soir du 16 février dernier. Il est mis en examen pour assassinat, la sœur de Pascal Troadec, elle, pour complicité.



- Il n'y aura pas de procès Denis Baupin. Ouverte le 10 mai 2016 après les accusations d'agressions et de harcèlement sexuels à l'encontre du député écologiste, l'enquête a été classée sans suite, a indiqué lundi 6 mars le procureur de Paris. En cause, la prescription des faits dénoncés par près de 14 femmes.



- Donald Trump vient de signer un nouveau décret migratoire. Dans cette nouvelle mouture, l'Irak ne fait plus partie des pays interdits de territoire américain.



- L'actuel directeur du Raid, Jean-Michel Fauvergue, va quitter ses fonctions au sein de l'unité d'élite placée en première ligne dans la lutte antiterroriste. En poste depuis quatre ans, il avait notamment coordonné les actions de ses troupes le soir du 13 novembre de même et lors de l'assaut de l'immeuble de Saint-Denis.



- La Peugeot 3008 est élue "voiture de l'année". Une annonce qui coïncide avec l'officialisation, ce matin, du rachat d'Opel par PSA-Peugeot Citroën.