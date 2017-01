REPLAY - Le président de la République était en visite en Irak, ce lundi 2 janvier, où il a rendu visite aux soldats français présents sur place.

La visite de François Hollande en Irak a commencé lundi 2 janvier au matin avec un salut aux soldats français qui forment l'armée irakienne. Il a également réaffirmé à ses interlocuteurs irakiens la fermeté de Paris dans la lutte contre le terrorisme : 1.200 soldats français sont actuellement déployés dans le pays au sein de la coalition internationale contre le groupe État islamique.



Le président de la République est ensuite allé à la rencontre des militaires français engagés aux côtés des peshmergas, les combattants kurdes. Le chef d'État a ensuite participé à une réunion d'état-major avec les responsables militaires kurdes. Il se trouvait à une quinzaine de kilomètres de Mossoul, la deuxième ville du pays, d'où il a pu observer la ligne de front à la jumelle.



"Agir contre le terrorisme ici en Irak, c'est aussi prévenir des actes terroristes sur notre sol, et donc éviter qu'il puisse y avoir, pour nos compatriotes des conséquences fâcheuses de la dégradation qui pourrait être celle ici en Irak", a-t-il déclaré.

- Après la nuit du réveillon du Nouvel An, le ministre de l'Intérieur Bruno Leroux a évoqué 602 véhicules incendiés. Il a oublié les voitures détruites de façon indirecte par les flammes. Ce qui monte le chiffre à 945 véhicules incendiés.





- Le film Chez nous, qui sort le 22 février, provoque déjà la colère du Front national. Le réalisateur belge Lucas Belvaux raconte l'embrigadement d'une jeune femme dans un parti extrémiste. Il se défend d'avoir fait un film militant mais les cadres du FN ne sont pas convaincus.



- Guy Bedos soutient Arnaud Montebourg en vue de la primaire de la Belle Alliance Populaire, dont les scrutins seront organisés les 22 et 29 janvier prochains.



- Le terroriste qui a ouvert le feu dans une boite de nuit d'Istanbul, en Turquie, dans la nuit du Nouvel An, est toujours activement recherché.



- Jean Vuarnet, 83 ans a succombé à un accident vasculaire cérébral. Il avait décroché l'or olympique aux Jeux d'hiver de 1960, à Squaw Valley, aux États-Unis.



- Selon un journaliste irlandais qui enquête depuis 30 ans sur la catastrophe du Titanic, le célèbre bateau aurait coulé à cause d'un incendie survenu dans la coque du bateau avant même son départ de Belfast. Les flammes auraient fragilisé le paquebot qui du coup n'a pas résisté à la collusion avec le fameux iceberg.



- La mort de François Chérèque suscite de nombreuses réactions. Laurent Berger, son successeur au poste de secrétaire général de la CFDT, évoque une grande figure "partie trop tôt" quand le Medef salue un homme de dialogue et de convictions.