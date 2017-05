Le journal de 22h : Francis Heaulme de nouveau incriminé

avec Agnès Bonfillon et La rédaction numérique de RTL

publié le 10/05/2017 à 23:09

Le procès pour double meurtre de Francis Heaulme, qui se tient en ce moment aux Assises de Metz (Moselle), a connu un moment fort mercredi 10 mai avec le passage à la barre d'un ex-gendarme, Francis Hans, qui avait participé à l'enquête sur le double assassinat de Montigny-lès-Metz en 1986. Membre à l'époque de la section de recherches de Metz, il a déclaré avoir la conviction, à défaut de preuves, de la culpabilité de celui qui purge déjà une peine de prison à perpétuité.



Entre 2000 et 2002, ce gendarme et plusieurs de ses collègues avaient réuni tous les éléments de l'enquête et retracé le parcours de Francis Heaulme au moment des meurtres. Celui-ci avait reconnu être passé sur les lieux le jour même, mais nie toujours en être l'auteur. Pour Francis Hans, le double meurtre de deux garçons de 8 ans porte clairement la "signature" du tueur en série.

À écouter également dans ce journal

- Le premier ministre Bernard Cazeneuve a officiellement remis sa démission mercredi 10 mai, ainsi que celle son gouvernement, comme le veut la procédure habituelle à la fin d'un mandat présidentiel. Ce matin, François Hollande a présidé son dernier Conseil des ministres.

- Emmanuel Macron a tenu à se rendre en Bretagne mercredi après-midi pour assister aux obsèques de Corinne Erhel, une députée socialiste qui l'a soutenu dès la création d'en Marche! l'an passé. Elle a été emportée à 50 ans, en plein meeting vendredi dernier, par une crise cardiaque.



- Jeudi, En Marche! (rebaptisé La République en Marche) dévoilera sa liste des candidats aux législatives. Il n'est pas sûr du tout que Manuel Valls en fasse partie. La commission d'investiture du mouvement créé par Emmanuel Macron lui a en effet répondu qu'il ne correspondait pas aux critères d'acceptation.



- Jean Luc Mélenchon à l'assaut de la 4ème circonscription de Marseille. Le leader de la France insoumise sera sur place jeudi pour annoncer sa candidature là où il est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle.



- Moselle : Une très grosse bêtise qui aurait pu se terminer en drame. Lundi 8 mai, un adolescent de Thionville, âgé de 14 à peine, a emprunté la voiture de ses parent, une Audi Q7, et s'est mis à rouler vite, très vite. Au point de se faire flasher par les gendarmes à 138 km/h !