La femme du candidat de la droite a touché 600.000 euros en huit ans, notamment en tant qu'attachée parlementaire auprès de son mari.

Pénélope Fillon a touché 600.000 euros en huit ans. C'est ce qu'aurait touché l'épouse de François Fillon. Le candidat de la droite à la présidentielle. Une somme qui ne correspond pas à des salaires car il s'agit d'emplois fictifs affirme Le Canard Enchaîné dans son édition à paraître mercredi 25 janvier. D'après "les feuilles de paie" de Pénélope Fillon, celle-ci a été rémunérée de 1998 à 2002 par son mari, député de la Sarthe, sur l'enveloppe réservée à cet effet pour les députés et les sénateurs.



Réponse de l'équipe de François Fillon : elle a toujours aimé travaillé dans l'ombre. Thierry Solère, porte-parole du candidat de la droite à la présidentielle, a confirmé que Pénélope Fillon avait "bien été la collaboratrice de François Fillon" et qu'elle "a travaillé à la revue des Deux mondes". "Il est fréquent que les conjoints des parlementaires soient leurs collaborateurs", a-t-il affirmé, sans citer de chiffre de rémunération.

- Un cas de grippe aviaire a été détecté mardi 24 janvier dans le Val-d'Oise au sein d'un élevage de volailles, dont les animaux malades vont être abattus pour prévenir la propagation de l'épizootie, qui frappe ainsi pour la première fois l'Ile-de-France



- Primaire : à Gauche, à cinq jours du second tour de la primaire. Nouvelle passe d'armes entre Manuel Valls et Benoit Hamon. Cette fois sur la laïcité. Le premier reproche au second d’accommodements, "avec le communautarisme". Le débat entre les deux candidats demain s'annonce tendu. Laïcité, revenu universel et il sera forcément question des mauvais chiffres du chômage.



- Whirlpool, le numéro 2 mondial du gros électroménager, annonce la fermeture de son usine à Amiens. Cette dernière va purement et simplement être délocalisée en Pologne. 290 salariés sont concernés, nous allons reparler plus longuement avec notre invité dans quelques instants.



- Vivarte : entre 730 et 800 suppressions de postes ont été annoncés dans les magasins la Halle aux Chaussures. Le groupe historique détient également les marques Naf Naf et André qui vont êtres vendues.



- Fessenheim : la centrale nucléaire devrait bien fermer comme l'avait promis François Hollande. Le conseil d'administration d'EDF a validé la première étape du processus qui devrait déboucher sur la fermeture du site alsacien et la suppression des 2000 emplois qui en dépendent.



- Handball : la France est qualifiée pour la demie finale de la coupe du monde avec un score de 33 à 30.