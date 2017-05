publié le 01/05/2017 à 23:47

Emmanuel Macron a tenu un meeting à La Villette, lundi 1er mai. Durant ce rassemblement, auquel Ségolène Royal s'est invitée, le candidat d'"En Marche !" a martelé un message : il souhaite convaincre le maximum d'électeurs lors du second tour, dimanche 7 mai. Pour cela, il a ciblé sa principale adversaire durant son intervention : "L'extrême-droite française, elle est là. Madame Le Pen a parfaitement résumé la situation ce midi (…). Elle a dit 'C'est 'En Marche !', ou crève'. Elle a raison : 'En Marche !', c'est nous !"



Mais Emmanuel Macron ne vise pas uniquement l'extrême-droite. Il s'adresse aussi à tous ceux qui hésitent, qui sont tentés par l'abstention : "Demain plusieurs de ceux qui me soutiennent combattront mon projet. Je le sais et je vous respecte. C'est ce projet que nos concitoyens ont choisi au premier tour. Celui qu'ils ont mis en tête. N'ayons pas en la matière de pudeur, fusse-t-elle de gazelle ou d'autre." Pas question pour Emmanuel Macron d'abandonner par exemple la réforme du code du travail. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont donc appelés à un geste citoyen dimanche.

À écouter également dans ce journal

- La principale manifestation syndicale du 1er mai à Paris a été émaillée de heurts. Les forces de l'ordre ont été prises à partie.

- En meeting à Villepinte le 1er mai, Marine Le Pen a attaqué son adversaire. La candidate du Front national a qualifié Emmanuel Macron de "nom et de visage de la finance."



- La tombe de Romy Schneider a été profanée durant le week-end du 29 avril. L'actrice morte à 43 ans repose aux côtés de son fils David au cimetière de Boissy-sans-Avoir dans les Yvelines.



- En Italie, la relance de Matteo Renzi : après le cuisant échec du référendum l'hiver dernier, le chef du gouvernement avait démissionné. Il vient d'être élu à la tête du parti démocrate avec plus de 70 % des voix.



- Habiter en ville sans avoir de garage peut présenter quelques difficultés. Une start-up a peut être une solution : elle teste une application pour smartphones dans le 9ème arrondissement de Paris. Objectif : indiquer les places disponibles près de chez vous.