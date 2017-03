Le journal de 22h - Doubs : une mère suspectée d'un triple infanticide

publié le 13/03/2017 à 22:07

Une mère, suspectée d'avoir tué ses trois nourrissons à leur naissance, et son compagnon, qui a prévenu la police, ont été placés en garde à vue lundi à Pontarlier, dans le Doubs. C'est le père de famille, un homme de 36 ans, qui a donné l'alerte après avoir tout découvert en montant dans le grenier de sa maison.



Une odeur présidentielle règne en effet à l'intérieur et trois petits sacs poubelle sont posés à même le sol. L'homme a une terrible intuition et n'ose pas ouvrir les sacs. Il descend aussitôt interroger sa compagne avec qui il a déjà deux enfants. la jeune femme de 29 ans lui avoue alors les deux grossesses qu'elle lui a cachées, un premier enfant puis des jumeaux qui seraient nés il y a quelques mois.

Dans un premier temps, la femme aurait dit à son conjoint que les enfants étaient mort-nés, mais la procureure de Besançon privilégie l'hypothèse d'enfants tués à la naissance. Une autopsie va être pratiquée pour tenter de savoir comment sont morts les victimes. La police judiciaire est d'ores et déjà chargée de l'enquête.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : François Fillon a présenté officiellement son programme, lundi 13 mars, deux jours avant sa convocation par les juges en vue de sa mise en examen dans l'affaire dite du "Penelopegate".



- Brexit : Les députés britanniques ont approuvé lundi 13 mars la loi autorisant le gouvernement britannique à activer l'article 50 du Traité de Lisbonne qui déclenchera le divorce d'avec l'Union européenne.



- Terrorisme : 43 ans après l'attentat du Drugstore Saint-Germain, à Paris, qui fit deux morts et plusieurs dizaines de blessés, Carlos, s'est présenté en "révolutionnaire professionnel" à l'ouverture de son procès à Paris pour assassinats terroristes. Le Vénézuelien de 67 ans sera jugé pendant trois semaines par une cour d'assises spéciale, composée de magistrats.



- Turquie : Angela Merkel a jugé "aberrantes" les accusations du président turc Recep Tayyip Erdogan selon qui la chancelière allemande "soutient les terroristes", et refuse la surenchère, selon son porte-parole Steffen Seibert lundi soir.



- Clément Méric : Près de quatre ans après la mort tragique du jeune homme à Paris, quatre skinheads sont renvoyés devant les assises, mais l'intention de tuer n'a pas été retenue.



- Rugby : le Racing 92 et le Stade Français, les deux clubs du Top 14 de la région parisienne, ont annoncé lundi un "projet de fusion" visant à "donner naissance à un nouveau club" qui "préservera les racines" des deux entités.