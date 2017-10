publié le 25/10/2017 à 20:29

Quatre ans après la mort d'un Français en Égypte, sa famille tente de relancer l'enquête. Elle souhaite que la justice française mène des investigations sur place, au Caire. Éric Lang, 49 ans, avait été battu à mort, dans un commissariat en 2013. Il avait été interpellé dans la rue parce qu'il ne respectait pas le couvre-feu et qu'il n'avait pas ses papiers. Ses six co-détenus ont été condamnés l'an dernier pour des coups ayant entraîne la mort. Mais la responsabilité des policiers n'a pas été examinée. Alors que le président égyptien al Sissi est actuellement en visite à Paris, la sœur d'Éric Lang espère qu'Emmanuel Macron va parler de cette affaire avec son homologue.



Car depuis 2013 et malgré la désignation d'un juge d'instruction en France, aucun enquêteur n'a été envoyé sur place. Karine, la sœur d'Éric Lang, s'interroge sur cette extrême lenteur et espère maintenant qu'Emmanuel Macron va parler de son frère au président égyptien, comme François Hollande l'avait fait en Égypte en 2016. Elle espère qu'un coup de pouce politique relance l’enquête, même si elle ne se fait guère d'illusion.

Son avocat a aussi refait une demande de commission rogatoire internationale pour permettre notamment de mener des auditions en Égypte. Mais pour l'instant, les deux demandes sont restées sans réponse.

- Suite du procès d'Abdelkader Merah à Paris. Aujourd'hui, les parties civiles ont été auditionnées. Seul rescapé, un militaire tétraplégique depuis que Mohamed Merah lui a tiré dans le dos, a témoigné en visio conférence. "Ce procès ne me rendra pas mon corps", a-t-il confié.



- Après l'exclusion ratée des Constructifs hier, Laurent Wauquiez poursuit sa campagne pour la présidence des Républicains et tient un son premier grand meeting ce soir à Mandelieu, dans les Alpes-Maritimes. Objectif : rassurer les militants.



- Levothyrox. Plus d'une centaine d'assignations ont été déposées ce mercredi auprès du tribunal d'instance de Lyon, contre le laboratoire Merck. L'avocat des plaignants dénonce un manque d'information après un changement dans la formule de ce médicament.



- Bernard Tapie a fait sa première apparition à la télévision depuis la révélation de son cancer. Il a répondu aux questions des médias belges ce matin. Amaigri et affaibli, l'homme d'affaires venait contester une saisie de biens devant un tribunal à Bruxelles.



- Nasser Al-Khelaifi face à la justice suisse. Le patron du PSG et du groupe média BeIN est sorti de son audition il y a quelques instants. Soupçonné de corruption en vue d'obtenir les droits de diffusion de plusieurs Coupes du monde. Nasser Al-Khelaïfi était entendu à sa demande. Il est sorti confiant.