publié le 27/10/2017 à 19:51

Emmanuel Macron souffle le chaud et le froid en Guyane. D'un côté, le chef de l'État joue l'apaisement. "La parole de l'État sera tenue", a affirmé le Président devant la presse au deuxième jour de sa visite dans ce territoire grand comme le Portugal qui accumule difficultés et retards.



Autrement dit, il paiera le milliard d'euros promis à la Guyane en avril dernier par François Hollande. L'Etat s'était alors engagé sur un plan d'urgence de 1,08 milliard d'euros et des accords sectoriels, et avait annoncé qu'il allait étudier une "demande complémentaire" de 2,1 milliards formulée par le collectif Pou Lagwiyann dékolé (Pour que la Guyane décolle). Objectif : lutter contre le chômage, améliorer les conditions d'accès aux soins ou à l'école.

Mais de l'autre, il reste ferme après les manifestations qui ont dégénéré en heurts la nuit dernière à Cayenne. Le chef de l'État refuse de rencontrer le Collectif Pour que la Guyane Décolle

À écouter également dans ce journal

- Le Parlement catalan a approuvé vendredi l'indépendance de la Catalogne, une rupture sans précédent en Espagne, à laquelle Madrid a riposté en mettant la région sous tutelle.



- Les époux Jacob ne pourront pas rentrer chez eux. La justice refuse d'assouplir le contrôle judiciaire du couple mis en examen dans l'affaire Grégory.



- Le rappeur Rohff a été condamné à 5 ans de prison pour avoir violemment agressé deux vendeurs de la boutique parisienne de son rival, Booba, en avril 2014.



- Interpellé hier pour avoir frappé sa compagne, Nicolas Douchez, le gardien du RC Lens et ancien joueur du Paris Saint-Germain, comparaîtra prochainement devant un tribunal. Il sera jugé pour des faits de violence en état d'ivresse.



- Le Conseil d'État a rejeté le recours du collectif "Vive l'APL". La plus haute juridiction administrative valide donc, de fait, la baisse de 5 euros des aides au logement.



- Le nombre d'accidents a augmenté cette année de plus de 4%. 3.522 personnes sont mortes sur les routes entre août 2016 et septembre 2017. Pour enrayer cette hausse, la police multiplie les opérations de contrôle, notamment en ce deuxième week-end de départs en vacances.



- En tennis. Caroline Garcia jouera les demi-finales du Masters. C'est la première Française à se qualifier à ce niveau de la compétition depuis Amélie Mauresmo. C'était il y a 11 ans déjà, en 2006. Caroline Garcia l'a emporté face à la Danoise Caroline Wozniacki en trois sets.