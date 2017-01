Le journal de 18h30 : à 105 ans, Robert Marchand rafle un nouveau record à vélo

REPLAY - Le doyen de cycliste a battu le record de l'heure à vélo en parcours plus de 22,5 kilomètres au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.

À 105 ans, Robert Marchand, 105 ans, a donc réussi son pari fou : détenir le record mondial d’une heure en vélo parcouru sur piste à plus de 105 ans. Un exploit sportif créé sur-mesure pour le senior par l’Union cycliste internationale : parcourir 22 kilomètres et 547 mètres en une heure, soit 90 tours de piste à vélo. Devant un public enthousiaste au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, Robert Marchand s’est élancé à 16h pour entrer dans l’histoire.



"J’ai pas eu mal au bras, enfin vaut mieux avoir mal quelque part", a confié le recordman après coup. Robert Marchand assure même qu’il aurait pu accélérer un peu sur la fin s’il avait vu qu’il s’agissait des derniers kilomètres. Pour valider sa performance, le plus vieux cycliste du monde doit encore passer le contrôle antidopage.

À écouter également dans ce journal

- En application pure et simple du principe de précaution, la vente d'Uvesterol D est désormais suspendue. Ce médicament, que l'on donne aux enfants pour éviter les carences en vitamine D, est à l'origine de la mort d’un nouveau-né, vraisemblablement étouffé par la pipette d’Uvesterol D.



- À Nice, une policière sera jugée en juin pour diffamation envers le ministère de l'Intérieur. Après l'attentat du 14 juillet, en pleine polémique sur le dispositif de sécurité, l’agent Sandra Bertin avait affirmé avoir subi des pressions pour modifier son rapport et faire apparaître ici et là des effectifs de la police nationale. Elle mettait en cause un commissaire de police envoyé, d'après elle, par Beauvau et aussi un membre du cabinet ministériel.



- Au tribunal correctionnel de Nice, un agriculteur était jugé pour avoir aidé et hébergé des migrants arrivant d'Italie. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et 30.000€ d'amende.



- Selon Le Canard enchaîné, François Hollande et Manuel Valls ne se seraient plus adressés la parole depuis la candidature de l’ancien premier ministre à la primaire de la gauche.



- Un voleur a réussi à subtiliser plus de 5 millions d'euros de bijoux vendredi 30 décembre chez un joaillier parisien. Il serait présenté comme l'intermédiaire d’un client fortuné et aurait échangé des bijoux contre des faux à la barbe des vendeurs.



- En Israël, un soldat vient d'être reconnu coupable d'homicide volontaire sur un combattant palestinien après des mois de procédure. À 20 ans, le sergent Elor Azaria risque vingt ans de prison pour avoir tiré une balle dans la tête d'un combattant palestinien déjà blessé, alors qu’il était au sol. C'est la première fois qu'un militaire israélien est reconnu coupable de meurtre depuis plus de 10 ans.



- Selon une enquête IFOP, les Parisiens auraient une activité sexuelle particulièrement libérée. Les habitants de la capitale seraient plus infidèles, volages, ou encore libertins que la moyenne. 20% des sondés déclarent par exemple avoir eu des moments coquins dans les transports en commun.